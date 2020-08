Matz Sels se soigne: "Je veux revenir encore plus fort qu'avant"

Victime d'une rupture du tendon d'Achille, le gardien des Diables Rouges s'est exprimé sur le site officiel du club de Strasbourg.

La mauvaise nouvelle est tombée en juillet dernier pour Matz Sels. Blessé à l'entraînement, victime d'une rupture du tendon d'Achille, le gardien de but de Strasbourg sera absent durant de longs mois. Pour la première fois depuis cet évènement, le Diable Rouge s'est exprimé sur le site officiel du club alsacien.

"Vous me manquez. Pourtant je suis là et j'essaie de revenir petit à petit. Je veux remercier les supporters qui m'ont envoyé beaucoup de messages pour me soutenir. Vraiment merci. Je travaille et j'essaie de revenir encore plus fort qu'avant".

Matz Sels est arrivé à Strasbourg en 2018 après avoir porté les couleurs d'Anderlecht, de Newcastle et de La Gantoise.