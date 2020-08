Neymar déterminé plus que jamais : "Entrer dans l'Histoire"

Le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern Munich ce dimanche soir en finale de la Ligue des champions. Une première finale historique pour le champion de France.

Le Paris Saint-Germain et Neymar ont rendez-vous avec l'histoire ce dimanche soir. Le joueur le plus cher de l'histoire du football (222 millions d'euros) est en grande forme comme il a pu le démontrer en quart de finale contre l'Atalanta et en demi-finale face au RB Leipzig.

"La demi-finale a été très bonne mais personne ne se souvient du vainqueur des demi-finales. C'est fini maintenant. Le Bayern sera un très gros test et nous serons prêts. Ils ont beaucoup de bons joueurs, mais nous sommes aussi à un niveau élevé et je sens que je joue à mon meilleur niveau depuis mon arrivée à Paris", a confié le joueur âgé de 28 ans dans un entretien au Daily Star. "C'est là que nous voulons être. Les propriétaires ont un grand projet et une partie de ce projet doit être considéré comme le meilleur d'Europe. Nous n'avons jamais été aussi proches que nous ne le sommes maintenant, mais nous devons rester concentrés", a précisé l'ailier gauche.

Déjà vainqueur de la Ligue des Champions avec le FC Barcelone en 2015, Neymar veut soulever à nouveau cette fameuse coupe aux grandes oreilles. "Gagner la Ligue des champions est spécial, je le sais. Mais la gagner avec le PSG serait entrer dans l'histoire. Et c'est exactement ce que je suis venu faire ici", a conclu Neymar.