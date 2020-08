Officiel : Chelsea débourse 55 millions d'euros pour sa nouvelle recrue

Ben Chilwell rejoint Chelsea en provenance de Leicester City où il a disputé 33 matchs pour 3 buts et 4 passes décisives. Des performances intéressantes qui ont déclenché un vif intérêt des Blues. Le back gauche âgé de 23 ans a paraphé un contrat de cinq saisons avec le club londonien. Le montant du transfert est estimé à 55 millions d'euros.

Après avoir fait venir Hakim Ziyech et Timo Werner, Chelsea a de nouveau sorti une grosse somme en signant l'international anglais (11 sélections).

"Ben Chilwell est aujourd'hui devenu un joueur de Chelsea. L'arrière gauche a paraphé un contrat de cinq ans avec les Blues."

BEN

IS

BLUE.



Welcome to Chelsea, @BenChilwell! 💙 #BenIsBlue