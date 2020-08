Un adversaire prestigieux et un match important pour les Diablotins: "Mais pas un quitte ou double"

C'est un adversaire renommé qui se déplacera à Louvain, pour défier les Diablotins, la semaine prochaine. Mais les U21 belges peuvent aborder cette rencontre en confiance et avec l'avantage de ne pas devoir réaliser un résultat à tout prix.

En confiance, parce qu’il y a quelques mois, les Diablotins avaient délivré, à Fribourg, l’un de leurs matchs les plus aboutis de l’ère Johan Walem. Ils avaient effacé l'Allemagne, grâce au but d’ouverture Zinho Vanheusden et à un doublé de Loïs Openda (2-3), qui font tous les deux encore partie du groupe pour le match retour.

Provisoirement en tête du groupe

Mais ils aborderont aussi cette rencontre dans une position "confortable": avec un bilan de sept points sur douze, la Belgique occupe la tête de son groupe, avec un petit point d’avance sur l’Allemagne, qui pourrait toutefois passer devant en cas de victoire contre la Moldavie, cinq jours avant son déplacement en Belgique.

L'Allemagne sera le premier match de Jacky Mathijssen, succeseur de Johan Walem, à la tête des Diablotins.

Mais une deuxième place peut suffire pour se qualifier pour l'Euro et, à ce titre, les Diablotins ont un avantage sur le Pays de Galles (6 points) et la Bosnie (4 points), qu'ils affronteront encore en fin d'année.

"Pas obligés de gagner"

De quoi permettre à Jacky Mathijssen d’aborder cette échéance, sa première en tant que sélectionneur des U21, avec un peu de recul. Surtout au vu du contexte. "On n’aura que six entraînements et ce sera compliqué de préparer un match dans les circonstances actuelles", confirme-t-il.

"Mais on a peut-être un avantage, c’est que ce n’est pas un match qu’on doit absolument gagner", ajoute le sélectionneur. Et il argumente: "Ce ne sera pas un quitte ou double et on sait très bien que, peu importe notre résultat contre l’Allemagne, il faudra gagner les trois rencontres suivantes."

Si seule la première place et le statut de meilleur deuxième offrent un ticket direct pour l'Euro, il y aura encore quatre billets à distribuer lors de barrages qui opposeront les huit autres deuxièmes de groupe. La Belgique est donc dans le coup pour aller chercher une qualification pour un deuxième championnat d'Europe consécutif.