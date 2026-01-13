Hans Cornelis tire le bilan du stage du Sporting de Charleroi : "L'équipe a retrouvé de la confiance"

En plus d'aborder le match de ce mardi face au Club de Bruges en quarts de finale de la Coupe de Belgique, Hans Cornelis a également tiré le bilan du stage du Sporting de Charleroi en Turquie en conférence de presse ce lundi.

L’entraîneur est satisfait de celui-ci : "C’était très bien. On a bien travaillé, avec une bonne ambiance et une belle météo. On a bossé sur plusieurs principes, avec et sans ballon."

"On a aussi joué un bon match dans des conditions compliquées, sous une forte pluie. Ce match a montré que notre mentalité était bonne, et c’est important pour un duel comme celui contre Bruges", ajoute-t-il.

Un Sporting de Charleroi en confiance

Il sent que son équipe est en confiance : "On doit tout donner, mettre beaucoup d’intensité, avoir confiance. J’ai vu des choses positives avec le ballon, et je sens que l’équipe a retrouvé de la confiance avant la trêve."

Des mots de bon augure avant l’entame de la seconde partie de saison des Carolos. Le calendrier des Zèbres est assez chargé et corsé en ce début d’année.

Lire aussi… "Ce facteur peut faire la différence" : Hans Cornelis espère créer la surprise face au Club de Bruges›

Ils affronteront le Club de Bruges ce mardi soir en quarts de finale de la Coupe de Belgique. Ensuite, ils recevront le Standard dimanche dans un choc wallon qui promet, avant d’accueillir une autre équipe loin d’être évidente à manier, l’Antwerp, le dimanche 25 janvier.