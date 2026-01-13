Rik De Mil prend les choses en main : La Gantoise veut suivre l'exemple du Club de Bruges

La Gantoise renforce son pari sur la formation : dix joueurs du Jong Gent étaient du stage hivernal, et quatre talents rejoignent désormais le noyau A.

Ce choix s’inscrit dans un changement de cap plus large. Là où la jeunesse était auparavant sous-exploitée, La Gantoise récolte aujourd’hui les fruits d’investissements ciblés. Les transferts de Fofana et de Fernandez-Pardo montrent que la formation porte ses fruits.

Rik De Mil a profité du stage pour mieux connaître le Jong Gent. Avec les blessures en tête, il souhaite pouvoir évaluer rapidement qui est prêt à franchir le pas vers le plus haut niveau. C’est dans cette optique que le coach Thomas Matton a également été impliqué.

La Gantoise intègre quatre jeunes joueurs au noyau A

Sur le plan sportif, le Jong Gent se porte bien en D1B et constitue la meilleure équipe espoirs de la série. L’objectif principal reste toutefois clair : alimenter l’équipe première. Les montées de Matties Volckaert et Tibe De Vlieger confirment que l’écart se réduit.

Cette approche est aussi une nécessité financière. La Gantoise fait face à des pertes structurelles et doit faire preuve de créativité. En raison des blessures et des départs, un apport belge supplémentaire est requis sur la feuille de match, ce qui offre davantage d’opportunités aux jeunes joueurs, rapporte le Nieuwsblad.



Cette ligne directrice prend désormais une forme concrète avec l’intégration de Wout Asselman, Gilles De Meyer, Mohammed El Adfaoui et Abdoul Ayindé dans le noyau A. Rik De Mil, inspiré par ses expériences au Club de Bruges, croit fermement en une vision claire axée sur la jeunesse. Le Jong Gent devient ainsi un pilier indispensable du club.