Les chaussures de Marc Coucke ne passent pas inaperçues au Gala du Soulier d'Or : voici pourquoi

Les chaussures de Marc Coucke ne passent pas inaperçues au Gala du Soulier d'Or : voici pourquoi
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4316

Les chaussures de Marc Coucke ont attiré l'attention lors du Gala du Soulier d'Or. Mais alors, pourquoi sont-elles si spéciales ?

L’entrepreneur et propriétaire d’Anderlecht est apparu sur le tapis rouge avec un blazer en velours et une chemise de smoking blanche… mais ses chaussures étaient dorées.

"Mes sneakers sont la seule pièce un peu branchée que je porte", a plaisanté Marc Coucke au micro du Nieuwsblad. "Et au-dessus, il y a… moi." Ses sneakers ont immédiatement attiré l’attention, rafraîchissantes et différentes des traditionnelles chaussures vernies noires que l’on voit habituellement lors des galas.

Marc Coucke est un collectionneur passionné de sneakers

La paire qu’il portait est le fruit d’une collaboration entre Nike et Louis Vuitton. Marc Coucke révèle qu’il a acheté ces chaussures en mars 2024 via la plateforme de produits de luxe Modalité Privé : "Quand je les ai vues, je me suis tout de suite dit : si je peux les porter quelque part, c’est bien au Gala du Soulier d’Or."

Bien qu’unique, ce n’était pas la première fois qu’il les portait : "Je les avais déjà mises une fois lors d’une fête privée. Les collectionneurs diront qu’on ne doit jamais porter ce genre de chaussures, mais moi, j’aime les porter. Pour moi, c’est ça le plus important."


La valeur de la paire ? Marc Coucke reste vague. "14 000 euros ? Certainement pas. Pas du tout. Parfois, tu paies 200 euros pour une paire et quelque temps plus tard, elle en vaut 1 000. Combien celles-ci valent aujourd’hui ? Aucune idée."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Marc Coucke

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/01: Nainggolan

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/01: Nainggolan

11:20
Voici l'homme qui s'apprête à devenir le nouvel entraîneur de Senne Lammens à Manchester United

Voici l'homme qui s'apprête à devenir le nouvel entraîneur de Senne Lammens à Manchester United

11:20
Nouveau rebondissement dans le dossier Nainggolan : voici où en est la situation

Nouveau rebondissement dans le dossier Nainggolan : voici où en est la situation

11:00
🎥 Diego Moreira s'offre un joli but en Coupe de France après une période de près de trois mois sans marquer

🎥 Diego Moreira s'offre un joli but en Coupe de France après une période de près de trois mois sans marquer

10:30
"Ça m'a freiné" : Jules Gaudin se confie sur ses premiers mois à Charleroi et sur sa forme actuelle

"Ça m'a freiné" : Jules Gaudin se confie sur ses premiers mois à Charleroi et sur sa forme actuelle

09:30
Loïs Openda dans une situation compliquée à la Juventus : le point sur la situation du Diable Rouge en Italie

Loïs Openda dans une situation compliquée à la Juventus : le point sur la situation du Diable Rouge en Italie

10:00
Hans Cornelis tire le bilan du stage du Sporting de Charleroi : "L'équipe a retrouvé de la confiance"

Hans Cornelis tire le bilan du stage du Sporting de Charleroi : "L'équipe a retrouvé de la confiance"

09:00
Rik De Mil prend les choses en main : La Gantoise veut suivre l'exemple du Club de Bruges

Rik De Mil prend les choses en main : La Gantoise veut suivre l'exemple du Club de Bruges

08:00
"De l'antijeu" : Gonçalo Ramos s'énerve après l'élimination du PSG en Coupe de France

"De l'antijeu" : Gonçalo Ramos s'énerve après l'élimination du PSG en Coupe de France

08:30
"Ce facteur peut faire la différence" : Hans Cornelis espère créer la surprise face au Club de Bruges

"Ce facteur peut faire la différence" : Hans Cornelis espère créer la surprise face au Club de Bruges

07:40
Le Club de Bruges avait un plan : voici pourquoi Christos Tzolis aurait dû remporter le Soulier d'Or

Le Club de Bruges avait un plan : voici pourquoi Christos Tzolis aurait dû remporter le Soulier d'Or

06:30
Des clubs anglais, allemands et italiens sont intéressés : OHL a pris sa décision concernant sa pépite

Des clubs anglais, allemands et italiens sont intéressés : OHL a pris sa décision concernant sa pépite

07:00
Majeed Ashimeru sur le départ : un club de Pro League négocie avec Anderlecht

Majeed Ashimeru sur le départ : un club de Pro League négocie avec Anderlecht

20:00
Romelu Lukaku s'est fixé un objectif : les supporters d'Anderlecht vont apprécier

Romelu Lukaku s'est fixé un objectif : les supporters d'Anderlecht vont apprécier

23:00
Une légende d'Anderlecht rattrapée par la justice

Une légende d'Anderlecht rattrapée par la justice

20:30
Au Standard, se renforcer n'est pas la seule priorité : deux départs peuvent changer la donne Analyse

Au Standard, se renforcer n'est pas la seule priorité : deux départs peuvent changer la donne

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/01: Ashimeru - Diouf - Kikkenborg

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/01: Ashimeru - Diouf - Kikkenborg

22:30
Anderlecht et La Gantoise n'ont pas fait le poids : un talent de 19 ans va rejoindre la Bundesliga

Anderlecht et La Gantoise n'ont pas fait le poids : un talent de 19 ans va rejoindre la Bundesliga

21:20
L'Union Saint-Gilloise ne s'arrête plus : le club a recruté le meilleur joueur de D2 norvégienne

L'Union Saint-Gilloise ne s'arrête plus : le club a recruté le meilleur joueur de D2 norvégienne

22:30
Trop tard pour le Club de Bruges, La Gantoise et l'Union : la révélation de Pro League s'envole

Trop tard pour le Club de Bruges, La Gantoise et l'Union : la révélation de Pro League s'envole

22:00
Ça chauffe : un grand club français passe à l'action pour Wout Faes

Ça chauffe : un grand club français passe à l'action pour Wout Faes

21:42
Premier objectif atteint pour Rik De Mil : La Gantoise va retrouver l'un de ses chouchous

Premier objectif atteint pour Rik De Mil : La Gantoise va retrouver l'un de ses chouchous

21:00
Pourquoi la situation contractuelle de Nathan De Cat et de Joshua Nga Kana est un casse-tête pour Anderlecht

Pourquoi la situation contractuelle de Nathan De Cat et de Joshua Nga Kana est un casse-tête pour Anderlecht

16:00
"Des entraînements où j'étais saoul" : Radja Nainggolan se livre sans filtre sur sa carrière

"Des entraînements où j'étais saoul" : Radja Nainggolan se livre sans filtre sur sa carrière

19:30
Thibaut Courtois va avoir un nouveau coach : le Real Madrid a pris une grosse décision

Thibaut Courtois va avoir un nouveau coach : le Real Madrid a pris une grosse décision

19:00
Adriano Bertaccini et Thorgan Hazard racontent la fois où Besnik Hasi a totalement explosé

Adriano Bertaccini et Thorgan Hazard racontent la fois où Besnik Hasi a totalement explosé

14:00
Kaye Furo se montre ambitieux après sa signature en Premier League : voici ses objectifs

Kaye Furo se montre ambitieux après sa signature en Premier League : voici ses objectifs

18:20
1
Standard-Diouf, une piste qui n'aboutira pas : les dernières infos d'un dossier chaud à Rocourt

Standard-Diouf, une piste qui n'aboutira pas : les dernières infos d'un dossier chaud à Rocourt

18:40
"Le Soulier d'Or ? Il a le sentiment de ne pas avoir reçu ce qu'il méritait" : Ivan Leko soutient Chrístos Tzólis

"Le Soulier d'Or ? Il a le sentiment de ne pas avoir reçu ce qu'il méritait" : Ivan Leko soutient Chrístos Tzólis

17:30
"On peut difficilement faire mieux" : Philippe Albert raconte la soirée de son intronisation au Hall of Fame

"On peut difficilement faire mieux" : Philippe Albert raconte la soirée de son intronisation au Hall of Fame

18:00
Nicolas Raskin critiqué en Écosse : "Ce genre de comportement est totalement inacceptable"

Nicolas Raskin critiqué en Écosse : "Ce genre de comportement est totalement inacceptable"

17:00
Vincent Kompany calme le jeu : "Ce n'est pas seulement une question de qualité individuelle"

Vincent Kompany calme le jeu : "Ce n'est pas seulement une question de qualité individuelle"

16:30
Un gardien belge évoluant à l'étranger intéresserait Anderlecht

Un gardien belge évoluant à l'étranger intéresserait Anderlecht

13:30
Fin du système de rotation : Ivan Leko dévoile le véritable gardien numéro 1 du Club de Bruges

Fin du système de rotation : Ivan Leko dévoile le véritable gardien numéro 1 du Club de Bruges

15:00
Un jeune Belge formé à Anderlecht et au LOSC remporte la Coupe de la Ligue portugaise

Un jeune Belge formé à Anderlecht et au LOSC remporte la Coupe de la Ligue portugaise

15:30
Une chance à saisir : un Liégeois fait ses grands débuts en D1 chez nos voisins, entouré d'anciens du Standard

Une chance à saisir : un Liégeois fait ses grands débuts en D1 chez nos voisins, entouré d'anciens du Standard

14:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved