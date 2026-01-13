Les chaussures de Marc Coucke ne passent pas inaperçues au Gala du Soulier d'Or : voici pourquoi

Les chaussures de Marc Coucke ont attiré l'attention lors du Gala du Soulier d'Or. Mais alors, pourquoi sont-elles si spéciales ?

L’entrepreneur et propriétaire d’Anderlecht est apparu sur le tapis rouge avec un blazer en velours et une chemise de smoking blanche… mais ses chaussures étaient dorées.

"Mes sneakers sont la seule pièce un peu branchée que je porte", a plaisanté Marc Coucke au micro du Nieuwsblad. "Et au-dessus, il y a… moi." Ses sneakers ont immédiatement attiré l’attention, rafraîchissantes et différentes des traditionnelles chaussures vernies noires que l’on voit habituellement lors des galas.

Marc Coucke est un collectionneur passionné de sneakers

La paire qu’il portait est le fruit d’une collaboration entre Nike et Louis Vuitton. Marc Coucke révèle qu’il a acheté ces chaussures en mars 2024 via la plateforme de produits de luxe Modalité Privé : "Quand je les ai vues, je me suis tout de suite dit : si je peux les porter quelque part, c’est bien au Gala du Soulier d’Or."

Bien qu’unique, ce n’était pas la première fois qu’il les portait : "Je les avais déjà mises une fois lors d’une fête privée. Les collectionneurs diront qu’on ne doit jamais porter ce genre de chaussures, mais moi, j’aime les porter. Pour moi, c’est ça le plus important."



La valeur de la paire ? Marc Coucke reste vague. "14 000 euros ? Certainement pas. Pas du tout. Parfois, tu paies 200 euros pour une paire et quelque temps plus tard, elle en vaut 1 000. Combien celles-ci valent aujourd’hui ? Aucune idée."