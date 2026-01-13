🎥 Diego Moreira s'offre un joli but en Coupe de France après une période de près de trois mois sans marquer

🎥 Diego Moreira s'offre un joli but en Coupe de France après une période de près de trois mois sans marquer
Photo: © photonews
Deviens fan de Strasbourg! 8

Diego Moreira a retrouvé le chemin des filets en Coupe de France samedi. Le Diable Rouge a profité d'un déplacement face à une équipe de National 2 (D4) pour ouvrir son compteur but de 2026.

Strasbourg se déplaçait à Avranches samedi en 1/16e de finale de la Coupe de France. Les deux Diables Rouges de l’équipe, Diego Moreira et Mike Penders, étaient titulaires dans cette rencontre face à une équipe amateure.

Mike Penders n’a sans surprise pas eu beaucoup de travail dans les cages. L’adversaire des Strasbourgeois a tiré à quatre reprises au but, mais n’a cadré qu’une seule fois. Le gardien belge a plutôt assisté à la démonstration de son équipe qu’autre chose.

Le club de Ligue 1 s’est imposé sur le score de 0-6. Joaquin Panichelli (14e), Julio Enciso (22e et 89e), Diego Moreira (39e), Martial Godo (57e) et Sebastian Nanasi (67e) sont les buteurs de la rencontre. 

Le but de Diego Moreira

Le but inscrit par le Diable Rouge intervient suite à une jolie combinaison entre lui et Joaquín Panichelli. Ce but est seulement le second de la saison de Diego Moreira avec son club.

Son premier but remontait à il y a près de trois mois. Il avait marqué face au Paris Saint-Germain le 17 octobre dernier (3-3). Lors de cette rencontre, il avait également été passeur décisif. Le prochain match des Alsaciens aura lieu ce dimanche. Ils recevront Metz, lanterne rouge de Ligue 1, pour le compte de la 18e journée de championnat

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Strasbourg
Diego Moreira

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/01: Nainggolan

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/01: Nainggolan

11:20
Voici l'homme qui s'apprête à devenir le nouvel entraîneur de Senne Lammens à Manchester United

Voici l'homme qui s'apprête à devenir le nouvel entraîneur de Senne Lammens à Manchester United

11:20
Nouveau rebondissement dans le dossier Nainggolan : voici où en est la situation

Nouveau rebondissement dans le dossier Nainggolan : voici où en est la situation

11:00
Loïs Openda dans une situation compliquée à la Juventus : le point sur la situation du Diable Rouge en Italie

Loïs Openda dans une situation compliquée à la Juventus : le point sur la situation du Diable Rouge en Italie

10:00
"Ça m'a freiné" : Jules Gaudin se confie sur ses premiers mois à Charleroi et sur sa forme actuelle

"Ça m'a freiné" : Jules Gaudin se confie sur ses premiers mois à Charleroi et sur sa forme actuelle

09:30
Hans Cornelis tire le bilan du stage du Sporting de Charleroi : "L'équipe a retrouvé de la confiance"

Hans Cornelis tire le bilan du stage du Sporting de Charleroi : "L'équipe a retrouvé de la confiance"

09:00
"De l'antijeu" : Gonçalo Ramos s'énerve après l'élimination du PSG en Coupe de France

"De l'antijeu" : Gonçalo Ramos s'énerve après l'élimination du PSG en Coupe de France

08:30
Rik De Mil prend les choses en main : La Gantoise veut suivre l'exemple du Club de Bruges

Rik De Mil prend les choses en main : La Gantoise veut suivre l'exemple du Club de Bruges

08:00
"Ce facteur peut faire la différence" : Hans Cornelis espère créer la surprise face au Club de Bruges

"Ce facteur peut faire la différence" : Hans Cornelis espère créer la surprise face au Club de Bruges

07:40
Les chaussures de Marc Coucke ne passent pas inaperçues au Gala du Soulier d'Or : voici pourquoi

Les chaussures de Marc Coucke ne passent pas inaperçues au Gala du Soulier d'Or : voici pourquoi

07:20
Des clubs anglais, allemands et italiens sont intéressés : OHL a pris sa décision concernant sa pépite

Des clubs anglais, allemands et italiens sont intéressés : OHL a pris sa décision concernant sa pépite

07:00
Le Club de Bruges avait un plan : voici pourquoi Christos Tzolis aurait dû remporter le Soulier d'Or

Le Club de Bruges avait un plan : voici pourquoi Christos Tzolis aurait dû remporter le Soulier d'Or

06:30
Au Standard, se renforcer n'est pas la seule priorité : deux départs peuvent changer la donne Analyse

Au Standard, se renforcer n'est pas la seule priorité : deux départs peuvent changer la donne

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/01: Ashimeru - Diouf - Kikkenborg

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/01: Ashimeru - Diouf - Kikkenborg

22:30
Romelu Lukaku s'est fixé un objectif : les supporters d'Anderlecht vont apprécier

Romelu Lukaku s'est fixé un objectif : les supporters d'Anderlecht vont apprécier

23:00
L'Union Saint-Gilloise ne s'arrête plus : le club a recruté le meilleur joueur de D2 norvégienne

L'Union Saint-Gilloise ne s'arrête plus : le club a recruté le meilleur joueur de D2 norvégienne

22:30
Ça chauffe : un grand club français passe à l'action pour Wout Faes

Ça chauffe : un grand club français passe à l'action pour Wout Faes

21:42
Trop tard pour le Club de Bruges, La Gantoise et l'Union : la révélation de Pro League s'envole

Trop tard pour le Club de Bruges, La Gantoise et l'Union : la révélation de Pro League s'envole

22:00
Anderlecht et La Gantoise n'ont pas fait le poids : un talent de 19 ans va rejoindre la Bundesliga

Anderlecht et La Gantoise n'ont pas fait le poids : un talent de 19 ans va rejoindre la Bundesliga

21:20
Premier objectif atteint pour Rik De Mil : La Gantoise va retrouver l'un de ses chouchous

Premier objectif atteint pour Rik De Mil : La Gantoise va retrouver l'un de ses chouchous

21:00
Une légende d'Anderlecht rattrapée par la justice

Une légende d'Anderlecht rattrapée par la justice

20:30
Majeed Ashimeru sur le départ : un club de Pro League négocie avec Anderlecht

Majeed Ashimeru sur le départ : un club de Pro League négocie avec Anderlecht

20:00
"Des entraînements où j'étais saoul" : Radja Nainggolan se livre sans filtre sur sa carrière

"Des entraînements où j'étais saoul" : Radja Nainggolan se livre sans filtre sur sa carrière

19:30
Thibaut Courtois va avoir un nouveau coach : le Real Madrid a pris une grosse décision

Thibaut Courtois va avoir un nouveau coach : le Real Madrid a pris une grosse décision

19:00
Standard-Diouf, une piste qui n'aboutira pas : les dernières infos d'un dossier chaud à Rocourt

Standard-Diouf, une piste qui n'aboutira pas : les dernières infos d'un dossier chaud à Rocourt

18:40
Kaye Furo se montre ambitieux après sa signature en Premier League : voici ses objectifs

Kaye Furo se montre ambitieux après sa signature en Premier League : voici ses objectifs

18:20
1
"On peut difficilement faire mieux" : Philippe Albert raconte la soirée de son intronisation au Hall of Fame

"On peut difficilement faire mieux" : Philippe Albert raconte la soirée de son intronisation au Hall of Fame

18:00
"Le Soulier d'Or ? Il a le sentiment de ne pas avoir reçu ce qu'il méritait" : Ivan Leko soutient Chrístos Tzólis

"Le Soulier d'Or ? Il a le sentiment de ne pas avoir reçu ce qu'il méritait" : Ivan Leko soutient Chrístos Tzólis

17:30
Nicolas Raskin critiqué en Écosse : "Ce genre de comportement est totalement inacceptable"

Nicolas Raskin critiqué en Écosse : "Ce genre de comportement est totalement inacceptable"

17:00
Vincent Kompany calme le jeu : "Ce n'est pas seulement une question de qualité individuelle"

Vincent Kompany calme le jeu : "Ce n'est pas seulement une question de qualité individuelle"

16:30
Pourquoi la situation contractuelle de Nathan De Cat et de Joshua Nga Kana est un casse-tête pour Anderlecht

Pourquoi la situation contractuelle de Nathan De Cat et de Joshua Nga Kana est un casse-tête pour Anderlecht

16:00
Un jeune Belge formé à Anderlecht et au LOSC remporte la Coupe de la Ligue portugaise

Un jeune Belge formé à Anderlecht et au LOSC remporte la Coupe de la Ligue portugaise

15:30
Fin du système de rotation : Ivan Leko dévoile le véritable gardien numéro 1 du Club de Bruges

Fin du système de rotation : Ivan Leko dévoile le véritable gardien numéro 1 du Club de Bruges

15:00
Une chance à saisir : un Liégeois fait ses grands débuts en D1 chez nos voisins, entouré d'anciens du Standard

Une chance à saisir : un Liégeois fait ses grands débuts en D1 chez nos voisins, entouré d'anciens du Standard

14:40
L'AC Milan voudrait recruter une nouvelle doublure pour Alexis Saelemaekers

L'AC Milan voudrait recruter une nouvelle doublure pour Alexis Saelemaekers

14:20
Adriano Bertaccini et Thorgan Hazard racontent la fois où Besnik Hasi a totalement explosé

Adriano Bertaccini et Thorgan Hazard racontent la fois où Besnik Hasi a totalement explosé

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 18
Monaco Monaco 16/01 Lorient Lorient
PSG PSG 16/01 Lille OSC Lille OSC
Lens Lens 17/01 Auxerre Auxerre
Toulouse Toulouse 17/01 Nice Nice
Angers Angers 17/01 Marseille Marseille
Strasbourg Strasbourg 18/01 Metz Metz
Nantes Nantes 18/01 Paris FC Paris FC
Rennes Rennes 18/01 Le Havre Le Havre
Lyon Lyon 18/01 Brest Brest
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved