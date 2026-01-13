🎥 Diego Moreira s'offre un joli but en Coupe de France après une période de près de trois mois sans marquer

Diego Moreira a retrouvé le chemin des filets en Coupe de France samedi. Le Diable Rouge a profité d'un déplacement face à une équipe de National 2 (D4) pour ouvrir son compteur but de 2026.

Strasbourg se déplaçait à Avranches samedi en 1/16e de finale de la Coupe de France. Les deux Diables Rouges de l’équipe, Diego Moreira et Mike Penders, étaient titulaires dans cette rencontre face à une équipe amateure.

Mike Penders n’a sans surprise pas eu beaucoup de travail dans les cages. L’adversaire des Strasbourgeois a tiré à quatre reprises au but, mais n’a cadré qu’une seule fois. Le gardien belge a plutôt assisté à la démonstration de son équipe qu’autre chose.

Le club de Ligue 1 s’est imposé sur le score de 0-6. Joaquin Panichelli (14e), Julio Enciso (22e et 89e), Diego Moreira (39e), Martial Godo (57e) et Sebastian Nanasi (67e) sont les buteurs de la rencontre.

Le but de Diego Moreira

Le but inscrit par le Diable Rouge intervient suite à une jolie combinaison entre lui et Joaquín Panichelli. Ce but est seulement le second de la saison de Diego Moreira avec son club.

La belle combinaison entre Joaquín Panichelli et Diego Moreira pour le 2e but de la saison de notre numéro 7️⃣💙



▸ #CoupeDeFrance pic.twitter.com/Zb0bUWItUd



— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 12, 2026

Son premier but remontait à il y a près de trois mois. Il avait marqué face au Paris Saint-Germain le 17 octobre dernier (3-3). Lors de cette rencontre, il avait également été passeur décisif. Le prochain match des Alsaciens aura lieu ce dimanche. Ils recevront Metz, lanterne rouge de Ligue 1, pour le compte de la 18e journée de championnat