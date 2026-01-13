Nouveau rebondissement dans le dossier Nainggolan : voici où en est la situation

Le Patro Eisden et son entraîneur Stijn Stijnen sont déterminés à attirer Radja Nainggolan à Maasmechelen. Les discussions se poursuivent, malgré le refus de la première offre par Lokeren.

Radja Nainggolan est encore sous contrat avec Lokeren jusqu’à la fin de la saison. Pourtant, le joueur est séduit par l’offre du Patro, qui serait financièrement plus intéressante et lui offrirait la possibilité de rester actif une année supplémentaire, écrit le Belang van Limburg.

Le Patro a un contrat de six mois prêt, assorti d’une option pour une saison supplémentaire. Pour le club, l’arrivée de l’ex-Diable Rouge représenterait un renfort de taille au milieu de terrain, tandis que Radja Nainggolan pourrait encore se battre pour la montée.

Les négociations sur la bonne voie ?

Les négociations semblent être sur la bonne voie. Lokeren ne souhaite pas laisser partir son joueur vedette gratuitement, mais un accord paraît possible si les deux parties font preuve de flexibilité. Le transfert pourrait se concrétiser rapidement.

L'ancien Diable Rouge est revenu en Belgique la saison dernière après son aventure en Italie et à l’Antwerp. Son expérience et sa qualité s’accordent cependant difficilement avec les ambitions et la situation financière de Lokeren, ce qui rend un départ de plus en plus réaliste.

Lire aussi… "Des entraînements où j'étais saoul" : Radja Nainggolan se livre sans filtre sur sa carrière
Pour le Patro, l’arrivée du Ninja représenterait également un boost commercial. Son nom à lui seul pourrait attirer davantage d’attention et de supporters dans le Limbourg.

