"C'est un combat perdu d'avance" : Vincent Kompany refuse toute comparaison avec Pep Guardiola

Après avoir parfaitement entamé sa seconde partie de saison en s'imposant 8-1 contre Wolfsburg dimanche, le Bayern de Vincent Kompany disputera déjà son prochain match ce mercredi. L'entraîneur belge a pris la parole en conférence de presse avant cette rencontre et s'est montré prudent.

Vincent Kompany se remet petit à petit de la prestation grandiose de son équipe le week-end dernier : "J’espère que cela va continuer encore un moment. Mais ce que les garçons ont montré dimanche n’est pas normal, il ne faut pas l’oublier. La motivation est là, nous voulons voir jusqu’où nous pouvons pousser cette forme."

"Nous savons que ce n’est pas facile à Cologne, nous y avons vécu une première mi-temps très compliquée en Coupe, il nous a fallu 90 minutes pour faire la différence", souligne-t-il. "Mais nous avons le sentiment de pouvoir toujours marquer des buts."

En conférence de presse, le coach de Dortmund, Niko Kovač, a déclaré que son équipe ne peut pas rivaliser avec le Bayern pour le titre. L’ancien Diable Rouge s’est exprimé à propos de cette déclaration : "Si nous perdons demain, nous aurons donné quelque chose. Du point de vue de l’adversaire, battre le Bayern ressemble à un titre, cela peut arriver, on peut toujours perdre. Mais je ne veux rien donner, c’est une énorme source de motivation."

Vincent Kompany pose du respect sur Pep Guardiola

Vincent Kompany s’est aussi exprimé à propos de la possibilité de battre le record de Pep Guardiola avec la meilleure entame de saison : "Je ne veux pas me comparer à Pep, parce que c’est impossible ; c’est un combat perdu d’avance. Et je le comprends d’autant mieux que j’ai moi-même été joueur et connu des relégations comme des titres, c’est comme des montagnes russes."

"Avec cette expérience, je sais que tout se jouera au niveau des joueurs. Dès lors, un tel record est totalement sans importance pour moi", conclut le coach du Bayern.