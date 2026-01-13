"De l'antijeu" : Gonçalo Ramos s'énerve après l'élimination du PSG en Coupe de France

Le PSG a été éliminé de la Coupe de France ce lundi soir face à son voisin du Paris FC en s'inclinant sur le score de 0-1. Une véritable surprise que Gonçalo Ramos a du mal à digérer.

Au micro de beIN Sports, il s’est montré très frustré : "Notre équipe a joué son jeu. Bravo à eux, ils ont bien joué. Après, ils ont fait de l’antijeu et l’arbitre n’a rien fait, n’a rien dit, cela a été le cas du début à la fin."

"Ça ne devrait pas se produire comme ça : les arbitres sont là pour faire appliquer les règles et empêcher ça, on est là pour jouer. Et ce n’est pas très agréable de voir ça. Le calendrier n’est pas une excuse, on est une équipe de haut niveau. Il y a d’autres compétitions à gagner", a-t-il ajouté.

Interrogé par France 3 après la rencontre, il a réitéré ses propos : "C’est un jour difficile, félicitations au Paris FC. On a essayé de jouer notre foot, ils ont essayé de perdre du temps, c’est la raison. Ils ont marqué et ont très bien défendu. On a eu des occasions de marquer, des frappes, ce n’était pas notre jour aujourd’hui."

Pas de célébration pour le buteur du jour

Le PSG s’est incliné suite à un but de Jonathan Ikoné en contre-attaque à la 74e minute de jeu. Formé au PSG, il n’a d’ailleurs pas célébré et a expliqué la raison en zone mixte : "Je peux ne pas célébrer, ils m’ont tout donné."



Pour la première fois depuis la saison 2013/2014, le PSG est éliminé en 1/16e de finale de la Coupe de France. Les Parisiens ne remporteront donc pas le trophée cette saison après l’avoir gagné en 2024 et 2025.