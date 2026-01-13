"Ça m'a freiné" : Jules Gaudin se confie sur ses premiers mois à Charleroi et sur sa forme actuelle

"Ça m'a freiné" : Jules Gaudin se confie sur ses premiers mois à Charleroi et sur sa forme actuelle
Jules Gaudin s'est exprimé chez nos confrères de Sudinfo après le stage en Turquie du Sporting de Charleroi. Le Français se dit désormais plus prêt que jamais pour entamer la seconde partie de saison.

Participer à un stage en milieu de saison, c’était du nouveau pour lui : "On n’est pas habitué à ça en France. L’hiver, il n’y a pas de stage, mais j’ai beaucoup apprécié d’être là. Les conditions sont parfaites pour travailler, puis voir la mer tous les matins, ça change l’état d’esprit."

"Le travail doit être fait, mais tout est plus agréable. Et sur le plan collectif, passer une semaine ensemble comme ça, ça renforce les liens", poursuit-il. Une cohésion d’équipe sur laquelle Hans Cornelis a d’ailleurs beaucoup insisté récemment.

Il est ravi de pouvoir vivre sa première expérience à l’étranger : "C’était le moment de changer d’air parce qu’à 25 ans, ce n’était ni trop tôt, ni trop tard. En partant en Belgique, je restais à côté de la France. Passer de Paris à Charleroi, c’est compliqué (sourire), même si on n’habite pas non plus à Charleroi, mais j’avais besoin de bouger de Paris où on ne se sentait plus à l’aise."

Jules Gaudin se sent bien

Jules Gaudin a récemment connu une blessure, mais il est désormais en grande forme : "Comme partout, il faut un temps d’adaptation quand on arrive quelque part, mais j’ai pu avoir du temps de jeu assez rapidement. Ensuite, j’ai connu une entorse à la cheville lors du match de championnat contre Malines et ça m’a freiné. Je n’ai pas dû m’arrêter totalement parce que je pouvais jouer sur cette entorse sans l’aggraver, mais je n’étais pas à l’aise sur le terrain. Depuis novembre, je me sens vraiment bien, je fais de bonnes rentrées. Et j’ai saisi ma chance quand le coach me l’a donnée à Anderlecht. Tant mieux."

Lire aussi… Hans Cornelis tire le bilan du stage du Sporting de Charleroi : "L'équipe a retrouvé de la confiance"
Ce mardi soir, le Sporting de Charleroi entamera sa seconde partie de saison. Les Zèbres recevront le Club de Bruges en quarts de finale de la Coupe de Belgique. Un match loin d’être évident pour entamer 2026, mais les Carolos espèrent bien créer la surprise.

