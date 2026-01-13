Loïs Openda dans une situation compliquée à la Juventus : le point sur la situation du Diable Rouge en Italie

Loïs Openda dans une situation compliquée à la Juventus : le point sur la situation du Diable Rouge en Italie

Malgré son but inscrit en Serie A le 20 décembre dernier face à la Roma, Loïs Openda a obtenu peu de temps de jeu lors des trois derniers matchs de la Juventus. Et... son équipe se porte plutôt bien sans lui. Faisons le point sur sa situation.

Lors des trois derniers matchs de Serie A, la Juventus s’est imposée à deux reprises : un match nul contre Lecce (1-1), une victoire contre Sassuolo (0-3) et une autre contre Cremonese ce lundi (5-0). Loïs Openda a pris part à chacune de ces rencontres, mais à chaque fois en entrant en jeu.

Face à Lecce, il est entré à 13 minutes de la fin, contre Sassuolo à 15 minutes, et face à Cremonese à 7 minutes du terme. Malheureusement pour lui, il ne s’est pas montré décisif lors de ses courtes entrées en jeu. Avant ces trois rencontres, il avait pourtant été titulaire à deux reprises, lors du succès contre la Roma (2-1), où il avait marqué, et contre Pisa, où il ne s’était pas montré décisif, mais son équipe s’était bien imposée (0-2).

Son bilan après 25 matchs toutes compétitions confondues avec la Juventus est en deçà des attentes. Le Diable Rouge n’a marqué que deux buts depuis son arrivée, un en Serie A et un en Ligue des Champions. 

La concurrence Jonathan David

La concurrence avec Jonathan David est rude. L’avant-centre canadien ne marque cependant pas autant qu’espéré non plus depuis son arrivée l’été dernier. Après 25 matchs disputés, il n’a inscrit que cinq buts. Il s’est cependant montré en forme lors des deux derniers matchs de championnat, où Loïs Openda était sur le banc avant d’entrer en jeu. Le buteur a inscrit un but et délivré une passe décisive face à Sassuolo, puis a trouvé le chemin des filets contre Cremonese.


Jonathan David semble pour le moment être le choix préférentiel de Luciano Spalletti. Loïs Openda aura intérêt à montrer prochainement de quoi il est capable s’il ne veut pas se contenter durablement de courtes entrées en jeu.

Suis RB Leipzig - Freiburg en live sur Walfoot.be à partir de 20:30 (14/01).

