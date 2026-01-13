"Nous ne pouvons pas rivaliser" : le Bayern de Vincent Kompany impressionne l'entraîneur de Dortmund

Le Bayern est un véritable rouleau compresseur depuis le début de saison. Niko Kovač, l'entraîneur de Dortmund, a été très clair concernant les chances de son équipe dans la lutte pour le titre avec l'équipe entraînée par Vincent Kompany.

Les Bavarois continuent de véritablement impressionner. Après une pause hivernale bien méritée, ils ont entamé leur seconde partie de saison par un succès sur le score de 8-1 face à Wolfsburg. Un score impressionnant et d’autant plus humiliant pour l’adversaire, qui s’est vu infliger la plus lourde défaite de son histoire.

Les mots de Niko Kovač à propos du Bayern

Ces performances de haut vol impressionnent Niko Kovač. Le coach du BVB se veut réaliste en ce qui concerne les chances de son équipe face au Bayern : "Nous ne pouvons pas rivaliser avec le Bayern, je pense que tout le monde peut le voir. Le Bayern n’est pas seulement premier en Bundesliga, il est aussi tout en haut en Ligue des champions. Cela signifie que cette équipe a une classe à part, que l’on ne retrouve pas dans le reste de la Bundesliga pour le moment."

"Nous savons, au final, où le Bayern recrute et où nous recrutons. C’est comme ça. Nous devons tous l’accepter. J’ai dit dès le début de la saison que nous voulions assurer une place dans le top 4 le plus rapidement possible", conclut-il en conférence de presse.

Dortmund est actuellement deuxième de Bundesliga après 16 journées de championnat. Le club est à dix points du Bayern, que personne ne voit être détrôné d’ici la fin de la saison.

Ce mardi soir, le BVB affrontera le Werder au Signal Iduna Park. Un succès pourrait permettre aux hommes de Niko Kovač de revenir à sept points des Bavarois en attendant leur déplacement à Cologne ce mercredi.