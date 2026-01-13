"Ce facteur peut faire la différence" : Hans Cornelis espère créer la surprise face au Club de Bruges

Ce mardi soir, le Sporting de Charleroi reçoit le Club de Bruges en quarts de finale de la Coupe de Belgique. Hans Cornelis s'est exprimé en conférence de presse ce lundi avant le retour aux affaires des Zèbres.

L’entraîneur s’est dans un premier temps exprimé sur la fin du stage en Turquie et a donné des nouvelles de Patrick Pflücke, récemment malade : "On a fait un bon voyage samedi, mais le plus difficile a été de s’adapter au climat, parce qu’il faisait vraiment très froid dimanche. On s’est entraîné sur terrain synthétique, mais à partir de demain, ce sera fini, on retrouvera des températures normales autour de 8 °C. Tout s’est bien passé, c’est important pour l’équipe. Et Patrick va bien, il s’est entraîné hier et aujourd’hui, donc aucun problème pour lui."

Le Club de Bruges sera évidemment un gros morceau pour les Zèbres. Quelle sera la clé du match face au champion en titre de la Coupe de Belgique "C’est difficile à dire, mais oui, c’est une grosse équipe, peut-être une des meilleures de Belgique. Heureusement, on joue à domicile, et c’est un avantage."

"Avec notre public, je pense qu’on a créé quelque chose avant la trêve, avec nos trois derniers matchs. On aura besoin du soutien des supporters demain. Mon équipe est prête, et on croit qu’on peut faire quelque chose", poursuit-il.

Qui sera dans les cages ?

Mohamed Koné a fait son retour après l’élimination de la Côte d’Ivoire à la CAN 2025. Pourrait-il déjà être dans les cages ce mardi soir ? "Je suis très content qu’il soit revenu aussi vite. Il était à Paris hier et s’est déjà entraîné aujourd’hui. Ça montre son envie d’être ici, avec nous. Il ne faut pas être injuste. Momo a été absent cinq semaines, donc on doit être honnête. On a préparé toutes ces semaines avec Martin (Delavallée), donc si je mets directement Momo dans le but, je perds aussi des joueurs. Ce n’est pas mon style. À partir de mercredi, la concurrence reprendra, et ce sera à moi de faire un choix." Aucun doute donc sur le portier qui débutera contre Bruges.

Hans Cornelis a une bonne connaissance de la compétition qu’il a remportée en tant que joueur : "La Coupe, c’est toujours une compétition à part. Si c’était un aller-retour, ce serait peut-être plus difficile, mais sur un match, à domicile, il faut toujours y croire. Et avec le soutien de nos supporters, ça peut faire la différence. On n’est pas une petite équipe, je veux changer ça."



