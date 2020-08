Plusieurs tests positifs au coronavirus à Chelsea !

Mauvaise nouvelle du côté de Chelsea : la dernière vague de tests pour le Covid-19 ont révélé plusieurs résultats positifs.

Plusieurs joueurs de Chelsea, dont l'identité n'a pas été révélée, ont été testés positifs au coronavirus lors de la dernière batterie de tests réalisée par le club londonien. Il s'agirait de 4 joueurs, qui ont tous été placés en quarantaine, rapporte le Sun.

De plus, 4 autres joueurs ont été placés en quarantaine à titre préventif : il s'agit de Mason Mount, Tammy Abraham, Christian Pulisic et Fikayo Tomori, qui se sont tous rendus en vacances sur l'île grecque de Mykonos. On ignore s'ils font partie des joueurs testés positifs.