Marseille marque trois buts mais se fait peur pour sa première de la saison

Le match de clôture de ce dimanche en Ligue 1 entre le Stade Brestois et l'Olympique de Marseille aura été spectaculaire.

Pour son premier match de la saison, l'Olympique de Marseille a offert un beau spectacle en Ligue 1 en allant s'imposer 3 buts à 2 sur la pelouse de Brest grâce notamment à un excellent Florian Thauvin, auteur du but d'ouverture à la 20e minute de jeu. C'est encore l'international français qui offre le second but à Duje Caleta-Car 7 minutes plus tard (0-2). Brest reviendra dans la rencontre juste avant la pause via Faivre (45e).

Mais en seconde période, on prend les mêmes et on recommence : Thauvin, encore lui et encore sur phase arrêtée, sert Caleta-Car pour un doublé et le but du break (1-3, 80e). L'OM est à l'abri, mais se fera une petite frayeur quand le Stade Brestois fait 2-3 à la 89e via Charbonnier. Sans forcément rassurer, les Phocéens commencent cependant leur saison par une victoire.