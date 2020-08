Claudio Bravo, en fin de contrat, retourne en Liga

En fin de contrat à Manchester City, Claudio Bravo quitte l'Angleterre et retourne en Espagne.

L'ancien gardien de but du FC Barcelone et de la Real Sociedad a signé en faveur du Bétis Séville, quittant l'Angleterre au terme de son contrat à Manchester City où il évoluait depuis 2016. Claudio Bravo, 37 ans, signe pour une saison (+1 en option) et devra aider le Bétis à vivre une saison plus tranquille après avoir terminé 15e de Liga la saison passée.