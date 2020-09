Trois superstars du ballon rond dans le top 10 des personnalités les mieux payées du monde

Ces trois-là gagnent très bien leur vie et ça se confirme.

Chaque année, Forbes établit son top 100 des personnalités qui ont le mieux gagné leur vie et on y retrouve souvent des stars de la planète foot. Ça se vérifie une fois encore, dans le top 100 publié ce vendredi par le magazine spécialisé américain.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar sont tous les trois dans le top 10. Derrière un podium composé de Kylie Jenner, de Kanye West et de Roger Federer, le Portufais et l'Argentin occupe les quatrième et cinquième places, avec respectivement 105 et 104 millions de dollars de gain, Neymar pointe en septième position (95,5).

Et si pas mal de sportifs pointent dans la liste dressée par Forbes, un seul autre footballeur apparaît dans le top 100: c'est Mohamed Salah qui apparaît... à la 100e position avec 35,5 millions de dollars de gains.