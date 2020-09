Six Diables dans le top 100 de FIFA 21 : De Bruyne sur le podium, Hazard en baisse

Comme chaque année, le nouvel opus du jeu vidéo FIFA sera très attendu par les fans de football. Le top 100 de l'opus FIFA 21 a été révélé, et il contient six Belges !

Sans surprise au vu de sa saison 2019-2020 de folie, le Diable Rouge le mieux noté est Kevin De Bruyne : avec une valeur générale de 91, le milieu de Manchester City (et PFA Player of the Year) ne voit que deux joueurs le dépasser, les intouchables Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, tous deux cotés à 92. KDB n'est pas le seul à 91 : Robert Lewandowski, Jan Oblak (meilleur gardien de but du jeu) et Neymar figurent également sur cette troisième marche du podium.

Thibaut Courtois fait partie des meilleurs gardiens de but du monde : le portier du Real Madrid s'est vu attribuer une cote de 89, ce qui le place derrière Oblak, mais aussi Alisson Becker et Marc-André ter Stegen (90).

Eden Hazard en baisse

Eden Hazard, de son côté, a subi une légère baisse de cotation après sa saison compliquée. L'ancien de Chelsea est le troisième meilleur joueur belge de FIFA 21 avec une note de 88. Quelques places plus bas, on retrouve trois Diables Rouges ex-aequo avec une cote de 85 : Romelu Lukaku, Dries Mertens et Toby Alderweireld, tous dans le top 100.