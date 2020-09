🎥 Liverpool s'impose au terme d'un match spectaculaire contre Leeds !

Le duel entre Jürgen Klopp et Marcelo Bielsa a tenu toutes ses promesses.

Liverpool s'est imposé contre Leeds sur le score de 4-3 lors de la première journée de Premier League. L'opposition entre le champion en titre et le promu a tenu toutes ses promesses.

Les Reds démarraient sur les chapeaux de roue dès la 4e minute après un premier but inscrit par Salah sur penalty. Mais huit minutes plus tard, Harrison réduisait le score pour Leeds.

À la 20e minute, Van Dijk redonnait l'avance aux pensionnaires d'Anfield d'une tête sur corner. À la demi-heure, Leeds montrait du répondant en égalisant via Bamford mais Salah passait encore par là pour inscrire le troisième but pour Liverpool trois minutes plus tard.

3⃣-2⃣ | BOOOM ☄



Peut-être déjà le but du week-end à Liverpool. Quelle frappe de Salah ⚡#LIVLEE pic.twitter.com/SHfcnYpCA4 — VOOsport (@VOOsport) September 12, 2020

En seconde période, Klopp et ses hommes pensaient prendre le match à leur compte mais c'était sans compter sur la fougue de Bielsa. Peu avant la 70e minute, Klich faisait 3-3 grâce à une belle infiltration dans la défense des Reds.

3⃣-3⃣ | Encore un but !



C'est un vrai festival entre ces deux champions, quel spectacle.



Klich fait 3-3 👌#LIVLEE pic.twitter.com/3UABMjPe30 — VOOsport (@VOOsport) September 12, 2020

À deux minutes de la fin du match, Liverpool inscrivait finalement le but de la victoire grâce à un nouveau penalty. L'Egyptien a montré sa bonne forme en inscrivant un triplé. Les Reds ont pris les trois points au bout d'un match spectaculaire. De bon augure pour la suite de la saison de PL !