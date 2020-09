Premier League : Arsenal lance parfaitement sa saison face à Fulham

La saison 2020/2021 de Premier League a débuté cet après-midi à 13h30 avec une rencontre opposant le vainqueur de la dernière FA Cup, Arsenal, au vainqueur des barrages pour la promotion, Fulham. Une rencontre à priori déséquilibrée à l'issue de laquelle la hiérarchie a été respectée.

Lacazette-Aubameyang une doublette qui marque, débuts réussis pour Gabriel

Porté par un trio offensif de feu, les Gunners ont trouvé la faille seulement quelques minutes après le coup d'envoi. C'est Alexandre Lacazette, aligné à la pointe de l'attaque, qui a frappé en premier (8ème minute), inscrivant là le premier but de l'édition 2020/2021 de Premier League. Un avantage conservé jusqu'à la pause.

De retour des vestiaires, les hommes de Mikel Arteta n'ont pas mis longtemps à faire le break. En effet, c'est la nouvelle recrue, Gabriel Magalhaes (arrivée cet été en provenance de Lille contre 26 millions d'euros), qui a inscrit le deuxième but de la rencontre , sur un corner bien frappé par un autre nouvel arrivant, Willian (49ème).

Gabriel Magalhães' Arsenal debut by numbers:



121 touches (most)

113 passes (most)

95% pass accuracy

5 ball recoveries

3 clearances

2 tackles made

2 fouls won

1 goal scored

0 goals conceded

0 x dribbled past



And he was named Man of the Match. 💪 pic.twitter.com/8chEE401rA