Vente aux enchères des maillots des Diables Rouges : voici ceux qui ont rapporté le plus d'argent

Les maillots que les Diables Rouges portaient lors de leurs matches internationaux contre le Danemark et l'Islande ont été soumis aux enchères. Le maillot de Youri Tielemans était le plus cher contre les Danois. Celui de Kevin De Bruyne était le plus cher contre l'Islande.

L'Union belge a construit 40 terrains de football en 2005 avec le soutien de l'UEFA. Elle veut rénover ces lieux de rencontre pour les joueurs de football -Belgian Red Courts- et a compté sur le soutien des Diables Rouges. Les maillots de leur match international contre l'Islande ont été vendus aux enchères. La date limite pour participer était samedi soir et les montants sont désormais connus. La vareuse de Kevin De Bruyne a remporté les enchères avec 2400 euros. Eden Hazard (1700), Axel Witsel (1600), Dries Mertens (1400) et Jeremy Doku (1300) ont également rapporté beaucoup d'argent.