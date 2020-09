Le Real Madrid a un plan pour récupérer Eden Hazard à 100%

Auteur d'une saison très mitigée avec le Real Madrid, le capitaine des Diables Rouges est attendu au tournant lors du nouvel exercice.

Parti en sélection, mais pourtant absent des deux rencontres de Ligue des Nations avec la Belgique, Eden Hazard a provoqué la colère de la direction du Real Madrid. D'après les informations de Sport, le Diable Rouge aurait même deux à trois semaines de retard sur le reste de l'effectif en terme de condition physique.

Zinedine Zidane ne veut pas prendre de risque concernant la santé d'Eden Hazard et son équipe aurait concocté un plan spécial pour son retour avec un travail physique et psychologique, selon le média espagnol Ok Diairo. Un travail de récupération avec une grosse partie physique, principal manque du joueur passé par le LOSC et Chelsea, mais aussi un travail psychologique. L'objectif serait d'enlever la peur du Diable Rouge concernant une rechute possible de sa cheville.

Hazard est d'ores et déjà annoncé absent pour le premier match contre la Real Sociedad, le 20 septembre prochain.