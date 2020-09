🎥Un joueur d'Hambourg pète un câble et se rend dans les gradins pour attraper un supporter adverse

Nouvelle soirée cauchemardesque ce lundi pour Hambourg. Le club, relégué en deuxième division en 2018 après un record de longévité en Bundesliga, a lourdement chuté (4-1) sur le terrain du Dynamo Dresde, pensionnaire de troisième division dès le premier tour de la Coupe d'Allemagne.

Le match a aussi dégénéré en tribunes quand Toni Leistner s'est rendu dans les gradins pour attraper un supporter de Dresde. Pris à partie par d'autres fans, le défenseur de Hambourg a pu redescendre après avoir été protégé tant bien que mal par le service de sécurité.

Le natif de Dresde a expliqué son geste. "Je ne veux pas qu'on insulte ma famille pour me viser", a-t-il déclaré au micro de Sky avant d'interrompre son intervention en raison de nouvelles insultes proférées à son égard par les fans adverses. Finalement, il est retourné sur le terrain où il a été interviewé. Le défenseur central, qui a joué au football de 2010 à 2014 au Dynamo, a expliqué à la chaîne de télévision Sky qu'il ne permet pas que sa famille soit insultée.

Il a publié un message d'excuses sur son compte Instagram plus tard dans la soirée. "J'ai été insulté après le match depuis les tribunes de ma ville natale", a-t-il écrit. "Je peux généralement gérer cela. Mais ensuite, cela est allé extrêmement en dessous de la ceinture et cela a visé ma famille, ma femme et ma fille. À ce moment-là, les fusibles ont sauté. Quelque chose comme ça ne devrait jamais arriver. Je m'excuse sous toutes les formes pour mon comportement et je peux seulement promettre que - quelles que soient les insultes que je reçois en plein visage - quelque chose comme ça ne se reproduira plus jamais."