Daichi Kamada prolonge l'aventure en Bundesliga

Nouveau contrat pour l'ancien Trudonnaire.

Daichi Kamada et l'Eintracht Francfort, un mariage qui marche. Après avoir été prêté un an au STVV, l'attaquant japonais est retourné en Allemagne en début de saison 2019-2020 et il y a fait son trou. Titulaire régulier, il a inscrit huit buts (dont six en Europa League) et distillé huit assists la saison dernière.

Suffisant pour convaincre ses dirigeants: l'ancien Trudonnaire vient, en effet, de prolonger avec l'Eintracht. Il est désormais engagé jusqu'en 2023 à Francfort.