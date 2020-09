Zinedine Zidane annonce ce qu'il a prévu pour Eden Hazard

Le Real reprend le championnat ce dimanche et la grande question c'est de savoir si ce sera avec ou sans Eden Hazard.

Eden Hazard sait qu'il devra cette fois réussir sa saison. Transféré il y a un an de Chelsea au Real, le Diable Rouge n'a pas brillé pour sa première année, à cause de nombreux problèmes physiques.

En ce début de saison, Zinedine Zidane ne veut pas aller trop vite avec l'ancien de Lille, qui devra d'abord retrouver une forme physique parfaite. C'est d'ailleurs cer qu'a précisé l'entraîneur français des Merengues.

"Je ne peux pas dire précisément quand il va jouer mais ce que nous voulons, lui en premier, c’est qu’il revienne à 100% et sans la moindre douleur". Plus question de prendre des risques. Zidane sait pourquoi il a fait venir Eden à Madrid, il croit en son joueur alors que les fans et certains observateurs se montrent de plus en plus impatients. "Nous avons du temps, nous commençons une nouvelle saison et ce dont nous avons besoin c’est qu’il soit à 120%, rien d’autre. Nous, on va le préparer pour que ça soit le cas."