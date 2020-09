Timothy Castagne absent de la feuille de match avec Leicester

Arrivé à Leicester cet été en provenance de l'Atalanta Bergame, Timothy Castagne réalise un excellent début de saison sous les couleurs des Foxes (2 matchs, 1 but, 1 assist). Néanmoins, il n'a pas été convié par Brendan Rodgers pour prendre part à la rencontre de ce soir face à Arsenal en League Cup.

En effet, le défenseur de 24 ans n'apparaît pas sur la feuille de match. Compte tenu des onze noms dévoilés par l'entraîneur anglais, il est difficile de savoir lequel prendra réellement sa place dans le couloir droit de la défense puisqu'aucun des titulaires ne possède une formation de back droit. Il pourrait tout de même s'agir de Marc Albrighton ou du jeune Luke Thomas.

