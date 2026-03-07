"Quand Kevin jouait avec nous..." : l'allusion inattendue de Pep Guadiola à De Bruyne en conférence de presse

Kevin De Bruyne restera à jamais une référence à Manchester City. Il n'y a qu'à écouter comment Pep Guardiola s'en sert encore comme exemple dans ses causeries.

Du côté de l'Etihad Stadium, De Bruyne a été remplacé par Rayan Cherki, qui en est à 9 buts et 10 assists toutes compétitions confondues. Pas mal pour un joueur qui n'en est quà sa première saison à l'étranger. Pep Guradiola est revenu sur ses performances en conférence de presse.

"Ses statistiques et son impact sont énormes. Je suis ravi de ce qu'il nous apporte, de le voir toujours essayer. On essaie de lui dire d'ajouter certaines choses à son jeu pour l'équipe, et il écoute toujours, il veut toujours le faire. Je suis vraiment surpris de voir à quel point il est ouvert et engagé pour progresser", explique Guardiola, cité par L'Equipe.

Pas tout à fait le même profil que De Bruyne, mais un rôle similaire

Pour situer ses axes de travail, l'entraîneur catalan n'a pas hésité à rappeler ce qu'il demandait à Kevin De Bruyne : "Quand Kevin jouait avec nous, je le voulais proche de la surface. Avec Rayan, c'est pareil, je ne le veux pas au poste d'arrière droit".

En dix ans à Manchester, KDB a marqué les esprits par sa capacité à ouvrir des rencontres en exploitant des espaces que personne n'avait vus. Cherki doit s'en inspirer, même face à des défenses regroupées, quand la tentation est grande de décrocher pour toucher plus de ballons.



"Ce n'est pas facile parce que les espaces sont réduits, qu'il doit dézoner, il a la capacité pour trouver ces petits espaces et pour montrer son talent", conclut Guardiola, dont l'exigence continue de marquer au fer rouge les noyaux successifs à sa disposition.