Le meilleur gardien de Pro League à l'heure actuelle ? "Il faudra tout donner contre le Standard"

Taishi Nozawa a encore fait des miracles dans les buts de l'Antwerp contre la RAAL. Mais le portier japonais est surtout frustré de l'écart avec le top 6.

Sans Nozawa, l'Antwerp aurait encaissé quelques scores fleuves ces dernières semaines. Contre Anderlecht et l'Union, il avait déjà réalisé de sacrées parades, mais cela n'avait rien changé à l'issue des rencontres. Contre Saint-Trond (victoire 1-0) et hier à la RAAL (0-0), cela a porté ses fruits.

Avec ses neuf arrêts, le gardien nippon a tout simplement écoeuré les Loups, qui ont quitté la rencontre avec une valeur de 2,26 expected goals. "Je pense avoir bien fait mon travail aujourd'hui en gardant nos cages inviolées, donc je suis satisfait de ce point de vue", commence-t-il.

L'Antwerp veut croire au top 6 jusqu'au bout

Nozawa n'est toutefois pas dupe du manque de consistance collective après une telle prestation : "Il y a beaucoup de choses qui ne nous satisfont pas et sur lesquelles nous aurions dû faire mieux".

L'international japonais ne veut toutefois pas rester coincé dans le négativisme : "Il faut regarder devant nous, ne pas baisser les bras et croire encore que la qualification pour les Champion's Playoffs est à notre portée, il va falloir tout donner la semaine prochaine contre le Standard".

Le match contre les Rouches a en effet des airs de dernière chance pour le Great Old, qui campe à quatre points de la sixième place de Genk. Comme d'autres candidats au top 6, le Racing doit encore jouer ce week-end.

