La victoire, ou adieu le top 6 pour les Rouches : la composition probable du Standard à Zulte Waregem

Victoire obligatoire pour le Standard sur le terrain de Zulte Waregem ce dimanche. Voici la composition probable des Rouches pour cette rencontre au stade Arc-en-Ciel.

C'est avec l'obligation de réaliser un 9/9 pour se qualifier dans les Champions Play-Offs que le Standard se déplacera à Zulte Waregem ce dimanche (18h30), dans le cadre de la 28e journée de Jupiler Pro League.

Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard, encore privé de Matthieu Epolo pendant une semaine, reconduira donc Lucas Pirard dans les cages. En défense, Tobias Mohr pourrait quitter son poste de latéral droit pour laisser sa place à Henry Lawrence (notre choix de prédilection) ou à Nayel Mehssatou, dans le but de ne pas faire défendre l'Allemand sur son mauvais pied face aux offensives d'Erenbjerg, Ementa et compagnie.

En défense centrale, c'est donc Josué Homawoo, remis de sa commotion, qui pourrait retrouver le onze de base et accompagner Ibe Hautekiet et David Bates. Pour rappel, Daan Dierckx est toujours blessé, au même titre que Steeven Assengue, qui aurait pu prétendre à la place de remplaçant de Marlon Fossey, lui aussi indisponible. À gauche, aucune raison de ne pas reconduire Gustav Mortensen, qui séduit depuis son arrivée.

Tobias Mohr dans un rôle plus offensif à Zulte ?

Au milieu de terrain, Marco Ilaimaharitra devrait jouer malgré la menace de suspension qui pèse sur ses épaules en raison de ses neuf cartes jaunes reçues depuis le début de la saison. Le Malgache serait accompagné d'Ibrahim Karamoko, très bon devant la défense depuis quelques semaines. De retour de blessure, Casper Nielsen devrait prendre place sur le banc aux côtés de Charli Spoden, tandis que Teddy Teuma est encore blessé.

Tobias Mohr pourrait récupérer un rôle plus offensif et remplacer Adnane Abid, qui a manqué le break après dix minutes face à La Louvière avant de disparaître. Pour l'épauler, le facteur X du Standard capable de faire la différence à tout moment, mais parfois difficile à trouver : Rafiki Saïd. En pointe, Dennis Ayensa est une nouvelle fois attendu, malgré le retour probable dans le groupe de Thomas Henry.



Lire aussi… Ce week-end, le Standard ne peut pas avoir les yeux baladeurs : "On ne regardera la situation que si on gagne"›

La composition probable du Standard à Zulte : Pirard – Lawrence, Homawoo, Bates, Hautekiet, Mortensen – Ilaimaharitra, Karamoko – Mohr, Saïd – Ayensa.