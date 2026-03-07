Anderlecht va-t-il proposer un nouveau contrat à Colin Coosemans ? "Ce n'est pas le moment idéal"

Anderlecht va-t-il proposer un nouveau contrat à Colin Coosemans ? "Ce n'est pas le moment idéal"
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4335

Colin Coosemans continue de jouer un rôle clé dans les buts d'Anderlecht. Son importance est également mise en avant au sein du staff. Silvio Proto, aujourd'hui coordinateur des gardiens et membre du staff technique de Jérémy Taravel confirme tout le bien qu'il pense de lui.

Selon Proto, Coosemans a encore montré sa valeur lors de la double confrontation de Coupe contre l'Antwerp. “S'il ne maintient pas le 0-1 au match aller, alors que son équipe évoluait à neuf contre onze, il n'y aurait peut-être même pas eu cette formidable remontée au retour”, explique-t-il dans Het Laatste Nieuws.

La situation contractuelle de Coosemans (dont le bail expire dans un an) reste toutefois au centre des discussions. Proto relativise : “Quand je jouais encore, je refusais toujours de parler de contrats en pleine saison. Le moment idéal pour négocier, c'est à la fin de la saison.”

Il estime aussi que certaines déclarations dans les médias n'ont pas aidé dans ce dossier. Olivier Renard avait notamment affirmé que Coosemans avait déjà reçu une offre attrayante. “Cette sortie médiatique ne lui a peut-être pas fait grand bien”, avance Proto.

Anderlecht veut dépasser Genk dans la formation des gardiens

En plus de son rôle au sein du noyau A, Proto travaille aussi à un projet à long terme pour la formation des gardiens à Neerpede. Il accompagne individuellement de jeunes talents et leur développement est suivi de près. Des noms comme Mattis Seghers et Kamiel Timmermans ( tous deux âgés de 17 ans) font partie de cette nouvelle génération.


L'ambition est claire : faire d'Anderlecht à nouveau une référence dans la formation des gardiens. “Nous voulons même dépasser le KRC Genk”, dit Proto. “Mais une chose est sûre : je ne dirai jamais qu'il faut écarter Colin pour donner sa chance à un jeune. Ce serait un mauvais signal envoyé à notre capitaine et numéro un.”

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Colin Coosemans

Plus de news

Un bus vers l'Égypte pour survivre : Ronny Deila raconte comment il a fui les missiles

Un bus vers l'Égypte pour survivre : Ronny Deila raconte comment il a fui les missiles

17:30
Anderlecht peut-il rêver d'un premier trophée depuis 2017 ? "Si vous me posez la question..."

Anderlecht peut-il rêver d'un premier trophée depuis 2017 ? "Si vous me posez la question..."

12:40
Le meilleur gardien de Pro League à l'heure actuelle ? "Il faudra tout donner contre le Standard"

Le meilleur gardien de Pro League à l'heure actuelle ? "Il faudra tout donner contre le Standard"

16:30
Ce week-end, le Standard ne peut pas avoir les yeux baladeurs : "On ne regardera la situation que si on gagne" Interview

Ce week-end, le Standard ne peut pas avoir les yeux baladeurs : "On ne regardera la situation que si on gagne"

15:30
Adriano Bertaccini boudait-il à sa sortie contre la RAAL ? "Je n'ai pas toujours le bon comportement, mais..."

Adriano Bertaccini boudait-il à sa sortie contre la RAAL ? "Je n'ai pas toujours le bon comportement, mais..."

11:30
3
Un titulaire anderlechtois confiant avant Bruges : "On va gagner 1-3 et je vais marquer"

Un titulaire anderlechtois confiant avant Bruges : "On va gagner 1-3 et je vais marquer"

13:30
"Quand Kevin jouait avec nous..." : l'allusion inattendue de Pep Guadiola à De Bruyne en conférence de presse

"Quand Kevin jouait avec nous..." : l'allusion inattendue de Pep Guadiola à De Bruyne en conférence de presse

16:00
Anderlecht, Genk et Gand assurent le futur : voici le poste où la Belgique semble la mieux armée pour l'avenir

Anderlecht, Genk et Gand assurent le futur : voici le poste où la Belgique semble la mieux armée pour l'avenir

14:00
2
A l'assaut de l'Union et de l'Espagne : un Stassin peut en cacher...deux autres

A l'assaut de l'Union et de l'Espagne : un Stassin peut en cacher...deux autres

15:00
L'inquiétude grandit en Angleterre...et chez Rudi Garcia : encore un Diable à l'infirmerie

L'inquiétude grandit en Angleterre...et chez Rudi Garcia : encore un Diable à l'infirmerie

14:30
1
Adriano Bertaccini a conjuré le mauvais sort à Anderlecht : "Après la défaite au Standard, je n'ai pas dormi"

Adriano Bertaccini a conjuré le mauvais sort à Anderlecht : "Après la défaite au Standard, je n'ai pas dormi"

09:00
2
Hubert sans ses buteurs, Hayen sans son capitaine : les compos probables d'Union - Genk

Hubert sans ses buteurs, Hayen sans son capitaine : les compos probables d'Union - Genk

12:20
De coéquipier d'Isco à la course au titre en D2 belge... en un an : "J'ai fait le bon choix en signant ici"

De coéquipier d'Isco à la course au titre en D2 belge... en un an : "J'ai fait le bon choix en signant ici"

13:00
Joseph Oosting pas tendre avec ses joueurs de l'Antwerp : "On ne mérite tout simplement pas le top 6"

Joseph Oosting pas tendre avec ses joueurs de l'Antwerp : "On ne mérite tout simplement pas le top 6"

12:00
Anderlecht a-t-il perdu sa place au sommet à cause d'un changement de mentalité ? "Seul le titre convenait"

Anderlecht a-t-il perdu sa place au sommet à cause d'un changement de mentalité ? "Seul le titre convenait"

08:30
Coup dur pour Joseph Oosting : une pépite de l'Antwerp manquera la réception du Standard

Coup dur pour Joseph Oosting : une pépite de l'Antwerp manquera la réception du Standard

10:30
Nouvelle soirée presque parfaite pour Vincent Kompany : "C'est pourquoi nous avons autant de points d'avance"

Nouvelle soirée presque parfaite pour Vincent Kompany : "C'est pourquoi nous avons autant de points d'avance"

11:00
Un absent de grande importance à Genk pour affronter l'Union : "Mais on ne peut pas se cacher derrière ça"

Un absent de grande importance à Genk pour affronter l'Union : "Mais on ne peut pas se cacher derrière ça"

09:30
"C'est génial d'être de retour" : revoilà Kevin De Bruyne, pour le plus grand bonheur... de Romelu Lukaku ?

"C'est génial d'être de retour" : revoilà Kevin De Bruyne, pour le plus grand bonheur... de Romelu Lukaku ?

10:00
Bientôt le feu vert ? Le possible futur directeur sportif d'Anderlecht plus que jamais poussé vers la sortie

Bientôt le feu vert ? Le possible futur directeur sportif d'Anderlecht plus que jamais poussé vers la sortie

21:40
"Qu'est-ce que je peux reprocher à mes joueurs ?" : Frédéric Taquin frustré mais fier

"Qu'est-ce que je peux reprocher à mes joueurs ?" : Frédéric Taquin frustré mais fier

07:20
1
"Triomphant", "il a tout bien fait" : Sébastien Pocognoli porté aux nues après le succès de Monaco au PSG

"Triomphant", "il a tout bien fait" : Sébastien Pocognoli porté aux nues après le succès de Monaco au PSG

08:00
Rechaussera-t-il lui-même les crampons ? L'autre suspension qui tombe très mal pour Hans Cornelis

Rechaussera-t-il lui-même les crampons ? L'autre suspension qui tombe très mal pour Hans Cornelis

07:00
Nouvelle victoire du Bayern... mais un coup dur important pour Vincent Kompany avant la Ligue des Champions

Nouvelle victoire du Bayern... mais un coup dur important pour Vincent Kompany avant la Ligue des Champions

07:40
"Je trouve ça important" : l'ajustement de Jérémy Taravel qui a libéré les attaquants d'Anderlecht

"Je trouve ça important" : l'ajustement de Jérémy Taravel qui a libéré les attaquants d'Anderlecht

20:30
2
Jamais deux sans trois : un ancien défenseur de l'Union a suivi le staff de Yannick Ferrera à Dender

Jamais deux sans trois : un ancien défenseur de l'Union a suivi le staff de Yannick Ferrera à Dender

06:30
Le "buteur" de l'Antwerp mécontent : "Pour moi, c'était valable"

Le "buteur" de l'Antwerp mécontent : "Pour moi, c'était valable"

23:30
Fall a perdu son duel face à l'homme du match, Ashimeru en jambes : les cotes des Loups

Fall a perdu son duel face à l'homme du match, Ashimeru en jambes : les cotes des Loups

23:15
La RAAL se heurte à un grand Nozawa, mais l'Antwerp loupe sa dernière chance

La RAAL se heurte à un grand Nozawa, mais l'Antwerp loupe sa dernière chance

22:37
La vengeance de la Ligue des Champions ! Sébastien Pocognoli et Monaco punissent le PSG chez lui

La vengeance de la Ligue des Champions ! Sébastien Pocognoli et Monaco punissent le PSG chez lui

23:10
Problème de diplôme pour Jérémy Taravel : Anderlecht travaille sur une solution

Problème de diplôme pour Jérémy Taravel : Anderlecht travaille sur une solution

18:00
🎥 La délivrance, enfin : les images de l'ambiance de feu pour le retour de Kevin De Bruyne avec Naples

🎥 La délivrance, enfin : les images de l'ambiance de feu pour le retour de Kevin De Bruyne avec Naples

22:50
🎥 Le Bayern en mode rouleau compresseur, un ancien de Pro League exclu

🎥 Le Bayern en mode rouleau compresseur, un ancien de Pro League exclu

22:25
Coup de pression sur le RFC Liège et le Patro : Eupen s'offre sa plus large victoire de la saison

Coup de pression sur le RFC Liège et le Patro : Eupen s'offre sa plus large victoire de la saison

21:56
"Même si c'était contraire à mes principes..." : épargné par les missiles, Julien De Sart cash sur le Qatar

"Même si c'était contraire à mes principes..." : épargné par les missiles, Julien De Sart cash sur le Qatar

21:00
Écarté des terrains depuis octobre mais toujours dans les plans : une prolongation marquante au RFC Liège

Écarté des terrains depuis octobre mais toujours dans les plans : une prolongation marquante au RFC Liège

21:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 18:15 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 20:45 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 08/03 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 08/03 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 08/03 Standard Standard
STVV STVV 08/03 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved