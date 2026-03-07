Anderlecht va-t-il proposer un nouveau contrat à Colin Coosemans ? "Ce n'est pas le moment idéal"

Colin Coosemans continue de jouer un rôle clé dans les buts d'Anderlecht. Son importance est également mise en avant au sein du staff. Silvio Proto, aujourd'hui coordinateur des gardiens et membre du staff technique de Jérémy Taravel confirme tout le bien qu'il pense de lui.

Selon Proto, Coosemans a encore montré sa valeur lors de la double confrontation de Coupe contre l'Antwerp. “S'il ne maintient pas le 0-1 au match aller, alors que son équipe évoluait à neuf contre onze, il n'y aurait peut-être même pas eu cette formidable remontée au retour”, explique-t-il dans Het Laatste Nieuws.

La situation contractuelle de Coosemans (dont le bail expire dans un an) reste toutefois au centre des discussions. Proto relativise : “Quand je jouais encore, je refusais toujours de parler de contrats en pleine saison. Le moment idéal pour négocier, c'est à la fin de la saison.”

Il estime aussi que certaines déclarations dans les médias n'ont pas aidé dans ce dossier. Olivier Renard avait notamment affirmé que Coosemans avait déjà reçu une offre attrayante. “Cette sortie médiatique ne lui a peut-être pas fait grand bien”, avance Proto.

Anderlecht veut dépasser Genk dans la formation des gardiens

En plus de son rôle au sein du noyau A, Proto travaille aussi à un projet à long terme pour la formation des gardiens à Neerpede. Il accompagne individuellement de jeunes talents et leur développement est suivi de près. Des noms comme Mattis Seghers et Kamiel Timmermans ( tous deux âgés de 17 ans) font partie de cette nouvelle génération.



L'ambition est claire : faire d'Anderlecht à nouveau une référence dans la formation des gardiens. “Nous voulons même dépasser le KRC Genk”, dit Proto. “Mais une chose est sûre : je ne dirai jamais qu'il faut écarter Colin pour donner sa chance à un jeune. Ce serait un mauvais signal envoyé à notre capitaine et numéro un.”