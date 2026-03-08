"La surface, c'est mon salon" : Nicolo Tresoldi prévient Anderlecht avant le choc

Nicolo Tresoldi attend avec impatience le choc entre le Club de Bruges et Anderlecht au Jan Breydel.

Dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws, Nicolo Tresoldi se confie sur sa préparation mentale avant le grand choc et évoque sa concurrence avec Roméo Vermant. Cette saison, Tresoldi ne marque qu'au Jan Breydel. "Je pense que c'est un hasard, car avec Hanovre ou les espoirs allemands, mes buts sont bien répartis", tempère-t-il.

Plus à l'aise à la maison ?

Le jeune attaquant explique qu'il a besoin de s'imprégner du terrain. "Quand on joue à l'extérieur, je veux ressentir la surface. Les dimensions, les proportions, ce qu'il y a derrière le but... J'essaie d'imaginer ce qui va se passer pendant le match."

"La surface, c'est mon salon. Sur mes 27 buts professionnels, 26 ont été inscrits à l'intérieur. Je sais où je dois me placer", explique l'attaquant, qui mise énormément sur le mental.

Tresoldi n'a qu'un objectif : être champion avec le Club de Bruges. "Je suis quelqu’un qui aime être seul avec ses pensées. Le tennis m'a beaucoup aidé pour ça : sur un court, tu es seul et personne ne te pousse. Cet aspect mental m'a énormément renforcé pour le foot", confie t-il.

Une concurrence saine avec Vermant

"Roméo a énormément de qualités. Entre nous, ça dépend un peu de la forme du moment et de qui marque le plus facilement. Au final, on a le même but : être champions. Que je commence le match ou pas, mon état d'esprit reste le même."



Lire aussi… Adriano Bertaccini évoque les ambitions anderlechtoises et révèle son meilleur joueur de Pro League›

Tresoldi conclut en parlant de son efficacité devant le but. "J'ai prouvé que je n'avais besoin que de cinq ou quinze minutes pour marquer. Je rentre toujours sur le terrain avec la même envie. Parfois, le train ne passe qu'une seule fois dans un match et il faut mettre le ballon au fond."