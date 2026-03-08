Majeed Ashimeru retrouve le rythme et pourrait porter la RAAL jusqu'au maintien

Majeed Ashimeru était titulaire face à l'Antwerp et a encore montré de belles choses. On sent que le Ghanéen se cherche encore un peu mais qu'il a quelque chose de plus que la moyenne.

Ce n'est pas pour rien qu'alors que Majeed Ashimeru paraissait enfin débarrassé de ses soucis physiques récurrents, un club comme le KRC Genk a été brièvement cité comme intéressé par ses services. Un Ashimeru à 100% sur le plan physique, sans rechutes, n'a rien à faire chez l'avant-dernier de D1A.

Mais le (sub)top belge n'a finalement pas tenté le coup, alors que le Ghanéen aurait probablement pu rendre des services à plusieurs équipes dans la course au top 6. C'est finalement la RAAL qui l'accueille en prêt : après tout, même un "demi" Ashimeru serait déjà titulaire à l'Easi Arena.

Majeed Ashimeru retrouve ses sensations

Et contre l'Antwerp, Majeed a paru redevenir "Magic", montant en puissance au fil du match. Quelques chiffres : 26 passes réussies sur 32, 6 duels gagnés (sur 9), 4 tacles réussis, deux grosses occasions créées (notamment via une superbe passe dans le dos de la défense), trois tirs dont l'un a fait croire à l'ouverture du score.

"On voit que Majeed fait du bien quand il a la balle. Avec du rythme, il va vraiment nous faire de plus en plus de bien", se réjouit Sami Lahssaini à ce sujet. Dans un entrejeu louviérois qui manque parfois un peu de créativité, Ashimeru a en effet ce "truc" en plus.

Lire aussi… Adriano Bertaccini évoque les ambitions anderlechtoises et révèle son meilleur joueur de Pro League›

Et s'il continuait à progresser et à reprendre le cours d'une carrière laissée au point mort à Anderlecht ? Majeed Ashimeru pourrait bien rêver d'une participation à la Coupe du Monde, avant de revenir au Lotto Park l'été prochain prêt à rebondir pour de bon...