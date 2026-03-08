Deux blessés supplémentaires à l'Union ? David Hubert fait le point

L'Union a renoué avec la victoire face à Genk, mais voit son infirmerie continuer à se remplir. David Hubert fait le point.

Après le triste 0-0 à Westerlo, l'Union a montré qu'elle avait de la ressource : l'absence de Promise David a moins pesé sur l'équipe, qui a compensé avec beaucoup plus de combinaisons entre les lignes. David Hubert était donc logiquement satisfait du contenu proposé en conférence de presse.

"C'est une belle victoire ce soir, on a joué de manière compacte et on a mis tous les ingrédients pour l'emporter. Les deux buts le montrent : le premier symbolise tous les duels gagnés au long de la rencontre, le deuxième reflète parfaitement les combinaisons travaillées", commence-t-il.

Le staff médical au chevet de Patris et Fuseini

L'ombre au tableau réside encore et toujours au niveau de l'infirmerie. Louis Patris s'est ajouté à la liste des blessés, il n'était pas sur la feuille de match aujourd'hui. Pendant la rencontre, Mohammed Fuseini a quant à lui dû céder sa place, vraisemblablement touché à la cuisse.

Une sacrée tuile pour un groupe déjà privé de Promise David, Raul Florucz et Kevin Rodriguez en pointe : "C'est incroyable d'avoir autant d'attaquants blessés, mais ça fait partie du jeu. Il a senti quelque chose sur un sprint pour aller presser le gardien. On verra comment il se sent lundi et quels sont les dégâts", grimace Hubert.

Pour Patris, c'est au niveau du dos que la douleur est apparue : "Il a eu une petite réaction cette semaine, il était incertain pour le match. Vendredi, après l'entraînement, il a encore eu une nette réaction. On a préféré ne prendre aucun risque". Autant dire que l'Union espère avoir déjà mangé tout son pain noir en termes de blessés.