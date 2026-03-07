"Je me suis demandé si tout cela en valait encore la peine" : comment Benito Raman est revenu de l'enfer

"Je me suis demandé si tout cela en valait encore la peine" : comment Benito Raman est revenu de l'enfer
Photo: © photonews

Pour Malines, le but de Benito Raman contre Zulte Waregem a été un pas crucial vers les Champions' Play-offs. Pour l'attaquant, c'était surtout un moment hors du temps après les mois difficiles qu'il a vécus.

Fin octobre, Raman a subi un coup dur : son père est décédé d'une crise cardiaque, la veille du match contre Louvain. “Un jour plus tard, j'étais tout simplement dans le groupe pour le match", se souvient-il dans la Gazet van Antwerpen. Dans le même temps, l'attaquant du KV luttait contre une blessure au tendon qui rendait l'entraînement presque impossible.

“À ce moment-là, je ne pouvais même pas m'asseoir en voiture sans douleur. Marcher, faire du vélo, courir… rien n'allait. À un certain moment, je me suis dit : est-ce que tout cela en vaut encore la peine ?” Aujourd'hui, le sourire est revenu sur son visage : “J'en suis quasiment sorti".

Une saison éprouvante pour Benito Raman

Son but décisif contre Zulte Waregem le week-end dernier lui  a fait un bien fou : “Tout est simplement ressorti. J'ai vu tout le monde se ruer vers moi et ce n'est qu'alors que j'ai réalisé ce que cela signifiait.” Raman revoit le but plusieurs fois par jour, au léger agacement de sa femme. “Mais je fais toujours ça avec les matches.”

La charge émotionnelle de ce but est étroitement liée à la période difficile qu'il a traversée. “C'était la convergence de beaucoup de choses : la blessure, le peu de temps de jeu, la perte de mon père. Mais rester à la maison ne l'aurait pas fait revenir. C'était difficile physiquement et mentalement, mais je me suis dit qu'il n'aurait pas voulu autrement.”


Le soutien du club et de ses coéquipiers l'a aidé. “Le coach a dit que nous jouerions ce match pour moi et pour mon père. Ça m'a fait du bien. Je pense que papa serait fier de moi. Cette idée m'aide à aller de l'avant".

