Le plus gros flop du Club de Bruges retrouve des couleurs dans un club de Ligue 1

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
Commentaire
Le plus gros flop du Club de Bruges retrouve des couleurs dans un club de Ligue 1

Roman Yaremchuk, ancien transfert record du Club de Bruges, avait presque disparu des radars. Prêté à Lyon cet hiver, l'attaquant ukrainien commence à retrouver des sensations.

Roman Yaremchuk devait être le grand buteur du Club de Bruges. En août 2022, les Blauw en Zwart avaient déboursé 17 millions d'euros pour s'offrir l'attaquant ukrainien, un record pour le club.

Le plus flop de Bruges ?

En une seule saison à Bruges, l'Ukrainien n'a marqué que six buts et délivré trois passes décisives en 32 matchs. Des chiffres trop faibles pour un joueur acheté à ce prix. Le club a rapidement compris que c'était un gros flop.

La saison suivante, Yaremchuk a été prêté à Valence pour tenter de se relancer. Mais en Espagne non plus, l'attaquant n'a pas réussi à convaincre. Finalement, Bruges l'a vendu en 2024 à l'Olympiakos pour deux millions d'euros. Une perte de quinze millions...

La résurrection ?

Cet hiver, l'avant centre de 30 ans a changé d'air. L'Olympiakos l'a prêté à l'Olympique Lyonnais, où il commence doucement à trouver ses marques. Le site Foot Mercato l'a présenté comme "La nouvelle arme fatale de l'OL". Il n'a joué que trois matchs pour l'instant.


Paulo Fonseca, son entraîneur, compte sur lui pour cette fin de saison. "Nous avons un bon attaquant. Quand on a un véritable attaquant, on peut jouer de différentes façons. Ce sera important d'avoir un joueur comme lui. C'est un joueur techniquement fort, avec une bonne finition au pied et de la tête."

