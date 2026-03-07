"Après quatre défaites de suite..." : Hans Cornelis fait un constat inquiétant sur Charleroi

Malgré un début de match, Charleroi a coulé physiquement face à Dender. Selon le coach, les joueurs commencent à douter.

Hans Cornelis était frustré après le partage de Charleroi sur la pelouse de Dender 2-2. Charleroi avait très tôt pris l'avantage mais l'équipe a perdu le fil du match. Heureusement, Colassin a égalisé pour arracher un point.

Le coach carolo l'a reconnu après la rencontre, des propos relayés par Sporza. "Nous commençons bien le match et nous marquons directement. Mais ensuite, nous mettons trop peu d'énergie et nous perdons tous les duels."

Charleroi a payé ses erreurs défensives. "Nous encaissons deux buts beaucoup trop faciles et nous rentrons aux vestiaires en étant menés." Une situation difficile à digérer pour les Zèbres.

Les Carolos ont réussi à revenir dans la rencontre. Mais ils ont manqué une grosse occasion de faire la différence. "Nous nous sommes battus pour revenir, mais nous ratons un penalty."

Une spirale négative

"Aujourd’hui, on manquait d’énergie et de confiance. Après quatre défaites de suite, c'est peut-être normal. Maintenant, nous devons relever la tête contre Louvain la semaine prochaine." Le top six n'est pas encore mort, mais il faudra que Charleroi remporte ses deux derniers matchs et que ses concurrents lâchent des points.