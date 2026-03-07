Adieu le top six ? Charleroi cale au pire moment contre la lanterne rouge Dender

Charleroi laisse filer deux nouveaux points à Dender 2-2. Les Carolos enchaînent un cinquième match sans victoire.

Le top 6 est en train de s'échapper pour Charleroi. Les Carolos jouaient gros sur la pelouse de Dender, la lanterne rouge du championnat. C'était l'occasion de relancer la course aux Champions' Play-Offs. Mais les Zèbres repartent qu'avec un seul point, 2-2.

Bon début, mais pas suffisant

Aurélien Scheidler a ouvert le score dès le début de la rencontre et a placé Charleroi devant. Un avantage qui devait lancer la soirée des Carolos. Mais Dender n'a pas tardé à réagir.

Kvet a remis les deux équipes à égalité à la 21e minute. Dender a commencé à y croire. Et cinq minutes avant la pause, le club flamand a pris l'avantage grâce à un but de Hrncar.

Les Zèbres ont fini par revenir grâce à Antoine Colassin, qui a égalisé à douze minutes de la fin. On est loin de l'euphorie du début. Hans Cornelis, qui avait ramené du calme après le départ de Rik De Mil, a perdu la recette. C'est le cinquième match sans victoire en championnat.

Encore possible mathématiquement



Avec 34 points contre 38 pour Genk qui est sixième, il faudrait un alignement de planètes pour accrocher le top 6. Il reste deux matchs, soit six points à prendre, mais Charleroi n'a plus son destin entre les mains.