Le pot de ketchup est ouvert : Lucas Stassin enchaîne les buts avec Saint-Étienne

Après un hiver très compliqué, Lucas Stassin flambe à nouveau avec Saint-Étienne. Ses récentes performances pourraient convaincre Rudi Garcia de l'emmener au Mondial avec les Diables.

Lucas Stassin est en train de revenir à son meilleur niveau avec Saint-Étienne. Sur ses trois derniers matchs de Ligue 2, le Belge a inscrit trois buts et délivré une passe décisive.

Le retour de Stassin

Le Diablotin a marqué face au Red Star ce samedi soir. Servi par Zuriko Davitashvili, il a inscrit le deuxième but stéphanois. Un excellent signal pour un joueur qui avait connu des mois plus compliqués.

Stassin a connu un passage à vide entre octobre et février. Les buts se faisaient rares et le rythme n'était plus le même. Son coach ne le faisait plus débuter les matchs. L'attaquant était furieux de rester à l'ASSE alors que plusieurs clubs étaient intéressés cet hiver.

Bientôt Diable Rouge ?

Ce regain de forme pourrait attirer l'attention de Rudi Garcia. Le sélectionneur belge prépare les matchs amicaux contre les États-Unis et le Mexique, prévus à la fin du mois aux États-Unis.



Ces rencontres serviront de dernier test avant la liste pour la Coupe du monde. La Belgique débutera son tournoi le 15 juin face à l'Égypte.