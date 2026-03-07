Le pot de ketchup est ouvert : Lucas Stassin enchaîne les buts avec Saint-Étienne

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
Le pot de ketchup est ouvert : Lucas Stassin enchaîne les buts avec Saint-Étienne

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Après un hiver très compliqué, Lucas Stassin flambe à nouveau avec Saint-Étienne. Ses récentes performances pourraient convaincre Rudi Garcia de l'emmener au Mondial avec les Diables.

Lucas Stassin est en train de revenir à son meilleur niveau avec Saint-Étienne. Sur ses trois derniers matchs de Ligue 2, le Belge a inscrit trois buts et délivré une passe décisive.

Le retour de Stassin

Le Diablotin a marqué face au Red Star ce samedi soir. Servi par Zuriko Davitashvili, il a inscrit le deuxième but stéphanois. Un excellent signal pour un joueur qui avait connu des mois plus compliqués.

Stassin a connu un passage à vide entre octobre et février. Les buts se faisaient rares et le rythme n'était plus le même. Son coach ne le faisait plus débuter les matchs. L'attaquant était furieux de rester à l'ASSE alors que plusieurs clubs étaient intéressés cet hiver.

Bientôt Diable Rouge ?

Ce regain de forme pourrait attirer l'attention de Rudi Garcia. Le sélectionneur belge prépare les matchs amicaux contre les États-Unis et le Mexique, prévus à la fin du mois aux États-Unis.


Ces rencontres serviront de dernier test avant la liste pour la Coupe du monde. La Belgique débutera son tournoi le 15 juin face à l'Égypte.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 2
Ligue 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Saint-Étienne
Red Star 93
Lucas Stassin

Plus de news

Zeneli a délivré sa carte de visite, Guilherme donné le tournis à El Ouahdi : les notes de l'Union contre Genk Analyse

Zeneli a délivré sa carte de visite, Guilherme donné le tournis à El Ouahdi : les notes de l'Union contre Genk

23:20
Genk fait de la résistance mais ne vient pas gâcher la fête : l'Union renoue joliment avec la victoire

Genk fait de la résistance mais ne vient pas gâcher la fête : l'Union renoue joliment avec la victoire

22:45
D1 ACFF : Mons impressionne à Virton, Meux assure et Tubize-Braine ralentit

D1 ACFF : Mons impressionne à Virton, Meux assure et Tubize-Braine ralentit

23:00
Malgré les menaces de faillite, le RWDM s'impose à l'Olympic Charleroi, le RSCA Futures accroché

Malgré les menaces de faillite, le RWDM s'impose à l'Olympic Charleroi, le RSCA Futures accroché

22:22
"Après quatre défaites de suite..." : Hans Cornelis fait un constat inquiétant sur Charleroi

"Après quatre défaites de suite..." : Hans Cornelis fait un constat inquiétant sur Charleroi

22:00
"On a l'impression qu'il n'a jamais été absent" : Antonio Conte choqué par le retour de Kevin De Bruyne

"On a l'impression qu'il n'a jamais été absent" : Antonio Conte choqué par le retour de Kevin De Bruyne

21:40
Une ancienne figure d'Anderlecht estime que le Club de Bruges doit être champion

Une ancienne figure d'Anderlecht estime que le Club de Bruges doit être champion

21:20
3
Le plus gros flop du Club de Bruges retrouve des couleurs dans un club de Ligue 1

Le plus gros flop du Club de Bruges retrouve des couleurs dans un club de Ligue 1

21:00
Adieu le top six ? Charleroi cale au pire moment contre la lanterne rouge Dender

Adieu le top six ? Charleroi cale au pire moment contre la lanterne rouge Dender

20:30
3
Encore absent de la sélection : parti de Bruges pour 20 millions, il est aujourd'hui en chute libre à 23 ans

Encore absent de la sélection : parti de Bruges pour 20 millions, il est aujourd'hui en chute libre à 23 ans

20:00
Malines s'inspire d'Anderlecht pour viser le top six

Malines s'inspire d'Anderlecht pour viser le top six

00:31
"Si Vanaken, Mechele et Mignolet prennent leur retraite, Anderlecht reprendra l'ascendant"

"Si Vanaken, Mechele et Mignolet prennent leur retraite, Anderlecht reprendra l'ascendant"

19:30
2
Liège et Bruxelles au coeur : Paul-José Mpoku confirme sa collaboration avec Vincent Kompany

Liège et Bruxelles au coeur : Paul-José Mpoku confirme sa collaboration avec Vincent Kompany

19:00
"Presque tout le monde était parti" : Adriano Bertaccini raconte le rituel qui a revitalisé Anderlecht

"Presque tout le monde était parti" : Adriano Bertaccini raconte le rituel qui a revitalisé Anderlecht

18:30
"Je me suis demandé si tout cela en valait encore la peine" : comment Benito Raman est revenu de l'enfer

"Je me suis demandé si tout cela en valait encore la peine" : comment Benito Raman est revenu de l'enfer

18:00
Un bus vers l'Égypte pour survivre : Ronny Deila raconte comment il a fui les missiles

Un bus vers l'Égypte pour survivre : Ronny Deila raconte comment il a fui les missiles

17:30
Anderlecht va-t-il proposer un nouveau contrat à Colin Coosemans ? "Ce n'est pas le moment idéal"

Anderlecht va-t-il proposer un nouveau contrat à Colin Coosemans ? "Ce n'est pas le moment idéal"

17:00
Le meilleur gardien de Pro League à l'heure actuelle ? "Il faudra tout donner contre le Standard"

Le meilleur gardien de Pro League à l'heure actuelle ? "Il faudra tout donner contre le Standard"

16:30
A l'assaut de l'Union et de l'Espagne : un Stassin peut en cacher...deux autres

A l'assaut de l'Union et de l'Espagne : un Stassin peut en cacher...deux autres

15:00
"Quand Kevin jouait avec nous..." : l'allusion inattendue de Pep Guadiola à De Bruyne en conférence de presse

"Quand Kevin jouait avec nous..." : l'allusion inattendue de Pep Guadiola à De Bruyne en conférence de presse

16:00
Ce week-end, le Standard ne peut pas avoir les yeux baladeurs : "On ne regardera la situation que si on gagne" Interview

Ce week-end, le Standard ne peut pas avoir les yeux baladeurs : "On ne regardera la situation que si on gagne"

15:30
L'inquiétude grandit en Angleterre...et chez Rudi Garcia : encore un Diable à l'infirmerie

L'inquiétude grandit en Angleterre...et chez Rudi Garcia : encore un Diable à l'infirmerie

14:30
1
Anderlecht, Genk et Gand assurent le futur : voici le poste où la Belgique semble la mieux armée pour l'avenir

Anderlecht, Genk et Gand assurent le futur : voici le poste où la Belgique semble la mieux armée pour l'avenir

14:00
2
Un titulaire anderlechtois confiant avant Bruges : "On va gagner 1-3 et je vais marquer"

Un titulaire anderlechtois confiant avant Bruges : "On va gagner 1-3 et je vais marquer"

13:30
1
De coéquipier d'Isco à la course au titre en D2 belge... en un an : "J'ai fait le bon choix en signant ici"

De coéquipier d'Isco à la course au titre en D2 belge... en un an : "J'ai fait le bon choix en signant ici"

13:00
Hubert sans ses buteurs, Hayen sans son capitaine : les compos probables d'Union - Genk

Hubert sans ses buteurs, Hayen sans son capitaine : les compos probables d'Union - Genk

12:20
Anderlecht peut-il rêver d'un premier trophée depuis 2017 ? "Si vous me posez la question..."

Anderlecht peut-il rêver d'un premier trophée depuis 2017 ? "Si vous me posez la question..."

12:40
Joseph Oosting pas tendre avec ses joueurs de l'Antwerp : "On ne mérite tout simplement pas le top 6"

Joseph Oosting pas tendre avec ses joueurs de l'Antwerp : "On ne mérite tout simplement pas le top 6"

12:00
Adriano Bertaccini boudait-il à sa sortie contre la RAAL ? "Je n'ai pas toujours le bon comportement, mais..."

Adriano Bertaccini boudait-il à sa sortie contre la RAAL ? "Je n'ai pas toujours le bon comportement, mais..."

11:30
4
Nouvelle soirée presque parfaite pour Vincent Kompany : "C'est pourquoi nous avons autant de points d'avance"

Nouvelle soirée presque parfaite pour Vincent Kompany : "C'est pourquoi nous avons autant de points d'avance"

11:00
Coup dur pour Joseph Oosting : une pépite de l'Antwerp manquera la réception du Standard

Coup dur pour Joseph Oosting : une pépite de l'Antwerp manquera la réception du Standard

10:30
"C'est génial d'être de retour" : revoilà Kevin De Bruyne, pour le plus grand bonheur... de Romelu Lukaku ?

"C'est génial d'être de retour" : revoilà Kevin De Bruyne, pour le plus grand bonheur... de Romelu Lukaku ?

10:00
Un absent de grande importance à Genk pour affronter l'Union : "Mais on ne peut pas se cacher derrière ça"

Un absent de grande importance à Genk pour affronter l'Union : "Mais on ne peut pas se cacher derrière ça"

09:30
Adriano Bertaccini a conjuré le mauvais sort à Anderlecht : "Après la défaite au Standard, je n'ai pas dormi"

Adriano Bertaccini a conjuré le mauvais sort à Anderlecht : "Après la défaite au Standard, je n'ai pas dormi"

09:00
2
Anderlecht a-t-il perdu sa place au sommet à cause d'un changement de mentalité ? "Seul le titre convenait"

Anderlecht a-t-il perdu sa place au sommet à cause d'un changement de mentalité ? "Seul le titre convenait"

08:30
"Triomphant", "il a tout bien fait" : Sébastien Pocognoli porté aux nues après le succès de Monaco au PSG

"Triomphant", "il a tout bien fait" : Sébastien Pocognoli porté aux nues après le succès de Monaco au PSG

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 2

 Journée 26
Boulogne Boulogne 4-2 Amiens Amiens
Laval Laval 2-2 Guingamp Guingamp
Nancy Nancy 0-3 Montpellier Montpellier
Pau Pau 2-2 Bastia Bastia
Rodez Rodez 1-0 Grenoble Grenoble
Troyes Troyes 2-1 Clermont FC Clermont FC
Le Mans Le Mans 3-0 Annecy FC Annecy FC
Saint-Étienne Saint-Étienne 2-0 Red Star 93 Red Star 93
Dunkerque Dunkerque 09/03 Reims Reims
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved