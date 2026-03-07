Liège et Bruxelles au coeur : Paul-José Mpoku confirme sa collaboration avec Vincent Kompany

Paul-José Mpoku a beau avoir officiellement raccroché les crampons, il n'envisage pas de se la couler douce, loin de là. Il est d'ailleurs déjà impliqué dans un projet au BX Brussels.

Quand Paul-José Mpoku a annoncé la fin de sa carrière de joueur, plusieurs voix se sont fait entendre pour saluer son parcours. Car même si son dernier match en Pro League remonte à 2020, 'Polo' aura marqué le football belge par ses initiatives sur le terrain, mais aussi en dehors.

Ce n'est pas un hasard si Romelu Lukaku s'est joint aux félicitations : Mpoku a marqué les joueurs de sa génération par son esprit d'entreprise, et ce bien avant de raccrocher les crampons.

Toujours désireux de s'investir et de transmettre son vécu, le Liégeois est devenu le nouveau parrain du BX Brussels, fondé par Vincent Kompany en 2013. Il y proposera notamment des stages. Le premier d'entre eux se tiendra du 4 au 9 mai.

Liège et Bruxelles, deux viviers essentiels du football belge

Un partenariat qui doit tirer le football bruxellois et liégeois vers le haut : "Les stages auront lieu simultanément à Anderlecht et dans la région liègeoise, avec une mise en commun de ressources et une rencontre en fin de semaine entre les jeunes des deux régions sous la forme d'un mini tournoi. Le but de ces stages est de permettre aux jeunes de s'épanouir tout en essayant de se préparer à atteindre leur rêve de devenir footballeur pro", peut-on lire sur le site internet du BX Brussels.



Et à entendre Paul-José Mpoku dans La Dernière Heure, ce n'est que le début : "J'essaie d'être actif dans différents projets autour du sport et du développement des jeunes, pas seulement dans le football. Certaines personnes de mon entourage m'ont encouragé à être présent sur LinkedIn en me disant que j'y avais ma place pour partager cette vision et mes initiatives. C'est un peu comme ça que tout a commencé".