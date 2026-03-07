Encore absent de la sélection : parti de Bruges pour 20 millions, il est aujourd'hui en chute libre à 23 ans

Vous souvenez-vous d'Abakar Sylla ? Le trésorier du Club de Bruges certainement. Mais la situation du joueur est aujourd'hui bien compliquée.

Le Club de Bruges avait fait une affaire en or avec Abakar Sylla. Les Blauw en Zwart avaient été chercher le joueur en Côte d'Ivoire pour 200 000 euros alors qu'il n'avait que 18 ans. Après une saison avec les U23 en D1B, il a rapidement intégré le noyau A.

Là aussi, l'ascension a été rapide : le garçon n'était pas tout le temps titulaire (16 apparitions dans le onze de base en Pro League), mais il n'a fallu qu'une saison pour voir Strasbourg déposer 20 millions à l'été 2023, cent fois le prix d'achat du joueur.

Mais Sylla n'a pas encore su se montrer à la hauteur. Après une première saison où il a alterné entre le onze de base, le banc et l'infirmerie, son temps de jeu a drastiquement baissé en 2024/2025.

Sur une voie de garage, même en prêt

Cette saison, il n'avait disputé qu'une seule minute de jeu en Ligue 1. Strasbourg l'a donc prêté à Nantes, pour qu'il puisse y retrouver du rythme. Le 13 février dernier, le natif de Daloa était titulaire contre Monaco, une première depuis dix mois. Mais l'ASM menait déjà 3-0 à la demi-heure, il a ainsi été remplacé dès la mi-temps.

Depuis, Abakar Sylla n'a plus été repris. Ce samedi, il a encore sauté de la sélection pour le match contre Angers. Ses matchs de Ligue des Champions avec le Club de Bruges sont désormais bien loin.



