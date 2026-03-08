"Triste pour mes joueurs" : Felice Mazzu ne comprend pas la défaite d'OHL

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

OH Louvain s'est incliné 0-1 à domicile face à Westerlo. Un malheureux but contre son camp aura suffi pour sceller le sort du match.

Westerlo a pris les devants dès la quatrième minute de jeu grâce à un but contre son camp de Louvain. Un cadeau que les joueurs d'Issame Charaï ont accepté avec plaisir...

C'est la dixième fois cette saison que Westerlo garde sa cage inviolée. Un signe de solidité pour l'équipe, qui enchaîne une troisième victoire lors de ses quatre derniers matchs.

Un bon match pour OHL, mais zéro pointé

Pour Felice Mazzu, l'entraîneur d'OHL, la pilule est difficile à avaler. "Tant que c'est mathématiquement possible, on doit continuer à y croire et tout donner", a-t-il lâché au micro de Sporza.

Malgré la défaite, l'entraîneur n'était pas totalement négatif. "Je suis triste pour mes joueurs. Nous perdons ce match par manque d'efficacité, car pour le reste nous avons livré une bonne prestation."



Son équipe a passé presque toute la rencontre dans le camp de Westerlo, mais au final, Louvain repart les mains vides.