Une ancienne figure d'Anderlecht estime que le Club de Bruges doit être champion

Ivan Leko enchaîne les bons résultats avec le Club de Bruges en championnat. Mais Olivier Deschacht n'est pas impressionné par les prestations des Blauw en Zwart.

Dimanche, le Club de Bruges affronte Anderlecht en Jupiler Pro League. Si les Blauw en Zwart jouent à leur niveau, ils devraient normalement battre Anderlecht. Mais attention, Jérémy Taravel n'a pas perdu pour le moment.

"Combien de fois avons-nous vu un Club de Bruges au niveau en championnat ?", se demande Olivier Deschacht dans Het Nieuwsblad. Pour lui, les 24 points sur 30 sous Leko ne veulent pas dire grand-chose.

Selon l'ancienne figure d'Anderlecht, il faut regarder les prestations. "Ces dernières semaines, ils s'en sont sortis plusieurs fois de justesse. Et puis, si le Club ne gagne pas le titre à la fin de la saison, on pourra dire que la saison est ratée, non ?"

Champion ou rien

Vu la qualité de son effectif, le Club est quasiment obligé de finir champion. Pour Deschacht, même le bon parcours en Ligue des Champions ne sauverait pas les meubles. "Si le Club de Bruges n'est pas champion, c'est un échec total."

Il souligne que Hans Vanaken est l'élément clé de cette équipe. "Cet axe central est crucial. Le jour où Vanaken, Mechele et Mignolet arrêteront, ce sera à nouveau le tour d'Anderlecht. J'en suis certain à cent pour cent", conclut l'analyste.