Malines s'inspire d'Anderlecht pour viser le top six

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
Malines s'inspire d'Anderlecht pour viser le top six
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le KV Malines a une belle occasion ce week-end. Une victoire sur la pelouse de La Gantoise pourrait lui ouvrir les portes des Champions' Play-offs.

Le KV Malines est tout proche de décrocher son billet pour les Champions’ Play-offs. Une victoire sur le terrain de La Gantoise suffirait à valider leur ticket pour le top six de Pro League.

L'entraîneur de Malines, Fred Vanderbiest, sait parfaitement ce qui fait la force de son groupe cette saison. "C'est notre hargne et notre discipline qui nous permettent de traverser les moments difficiles", confie-t-il au journal Het Laatste Nieuws.

La comparaison avec Anderlecht

Le coach malinois est conscient des critiques sur le style de jeu de son équipe. "Je ne regarde pas les réseaux sociaux, mais j'entends dire que nous ne sommes pas agréables à regarder", poursuit-il.

Un avis qu'il comprend, tout en restant pragmatique. "Il faut être réaliste. C'est notre organisation défensive qui nous a emmenés là où nous en sommes." Pour illustrer son propos, il n'hésite pas à citer l'exemple d'Anderlecht.

Lire aussi… "Je me suis demandé si tout cela en valait encore la peine" : comment Benito Raman est revenu de l'enfer
"Je me souviens qu'Anderlecht a pratiqué un football très réaliste par le passé. Cela leur a permis d'être champions, pour la dernière fois d'ailleurs. Tout ça pour dire qu'il faut parfois savoir jouer comme ça pour obtenir des résultats", conclut Vanderbiest.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
La Gantoise
Frederik Vanderbiest

Plus de news

"Je me suis demandé si tout cela en valait encore la peine" : comment Benito Raman est revenu de l'enfer

"Je me suis demandé si tout cela en valait encore la peine" : comment Benito Raman est revenu de l'enfer

18:00
Zeneli a délivré sa carte de visite, Guilherme donné le tournis à El Ouahdi : les notes de l'Union contre Genk Analyse

Zeneli a délivré sa carte de visite, Guilherme donné le tournis à El Ouahdi : les notes de l'Union contre Genk

23:20
Une ancienne figure d'Anderlecht estime que le Club de Bruges doit être champion

Une ancienne figure d'Anderlecht estime que le Club de Bruges doit être champion

21:20
3
Genk fait de la résistance mais ne vient pas gâcher la fête : l'Union renoue joliment avec la victoire

Genk fait de la résistance mais ne vient pas gâcher la fête : l'Union renoue joliment avec la victoire

22:45
Le pot de ketchup est ouvert : Lucas Stassin enchaîne les buts avec Saint-Étienne

Le pot de ketchup est ouvert : Lucas Stassin enchaîne les buts avec Saint-Étienne

23:40
D1 ACFF : Mons impressionne à Virton, Meux assure et Tubize-Braine ralentit

D1 ACFF : Mons impressionne à Virton, Meux assure et Tubize-Braine ralentit

23:00
"Après quatre défaites de suite..." : Hans Cornelis fait un constat inquiétant sur Charleroi

"Après quatre défaites de suite..." : Hans Cornelis fait un constat inquiétant sur Charleroi

22:00
"Si Vanaken, Mechele et Mignolet prennent leur retraite, Anderlecht reprendra l'ascendant"

"Si Vanaken, Mechele et Mignolet prennent leur retraite, Anderlecht reprendra l'ascendant"

19:30
2
Malgré les menaces de faillite, le RWDM s'impose à l'Olympic Charleroi, le RSCA Futures accroché

Malgré les menaces de faillite, le RWDM s'impose à l'Olympic Charleroi, le RSCA Futures accroché

22:22
Anderlecht va-t-il proposer un nouveau contrat à Colin Coosemans ? "Ce n'est pas le moment idéal"

Anderlecht va-t-il proposer un nouveau contrat à Colin Coosemans ? "Ce n'est pas le moment idéal"

17:00
"On a l'impression qu'il n'a jamais été absent" : Antonio Conte choqué par le retour de Kevin De Bruyne

"On a l'impression qu'il n'a jamais été absent" : Antonio Conte choqué par le retour de Kevin De Bruyne

21:40
Le plus gros flop du Club de Bruges retrouve des couleurs dans un club de Ligue 1

Le plus gros flop du Club de Bruges retrouve des couleurs dans un club de Ligue 1

21:00
"Presque tout le monde était parti" : Adriano Bertaccini raconte le rituel qui a revitalisé Anderlecht

"Presque tout le monde était parti" : Adriano Bertaccini raconte le rituel qui a revitalisé Anderlecht

18:30
Adieu le top six ? Charleroi cale au pire moment contre la lanterne rouge Dender

Adieu le top six ? Charleroi cale au pire moment contre la lanterne rouge Dender

20:30
3
Encore absent de la sélection : parti de Bruges pour 20 millions, il est aujourd'hui en chute libre à 23 ans

Encore absent de la sélection : parti de Bruges pour 20 millions, il est aujourd'hui en chute libre à 23 ans

20:00
Anderlecht, Genk et Gand assurent le futur : voici le poste où la Belgique semble la mieux armée pour l'avenir

Anderlecht, Genk et Gand assurent le futur : voici le poste où la Belgique semble la mieux armée pour l'avenir

14:00
2
Liège et Bruxelles au coeur : Paul-José Mpoku confirme sa collaboration avec Vincent Kompany

Liège et Bruxelles au coeur : Paul-José Mpoku confirme sa collaboration avec Vincent Kompany

19:00
Un bus vers l'Égypte pour survivre : Ronny Deila raconte comment il a fui les missiles

Un bus vers l'Égypte pour survivre : Ronny Deila raconte comment il a fui les missiles

17:30
Anderlecht peut-il rêver d'un premier trophée depuis 2017 ? "Si vous me posez la question..."

Anderlecht peut-il rêver d'un premier trophée depuis 2017 ? "Si vous me posez la question..."

12:40
Le meilleur gardien de Pro League à l'heure actuelle ? "Il faudra tout donner contre le Standard"

Le meilleur gardien de Pro League à l'heure actuelle ? "Il faudra tout donner contre le Standard"

16:30
Ce week-end, le Standard ne peut pas avoir les yeux baladeurs : "On ne regardera la situation que si on gagne" Interview

Ce week-end, le Standard ne peut pas avoir les yeux baladeurs : "On ne regardera la situation que si on gagne"

15:30
Adriano Bertaccini boudait-il à sa sortie contre la RAAL ? "Je n'ai pas toujours le bon comportement, mais..."

Adriano Bertaccini boudait-il à sa sortie contre la RAAL ? "Je n'ai pas toujours le bon comportement, mais..."

11:30
4
Un titulaire anderlechtois confiant avant Bruges : "On va gagner 1-3 et je vais marquer"

Un titulaire anderlechtois confiant avant Bruges : "On va gagner 1-3 et je vais marquer"

13:30
1
"Quand Kevin jouait avec nous..." : l'allusion inattendue de Pep Guadiola à De Bruyne en conférence de presse

"Quand Kevin jouait avec nous..." : l'allusion inattendue de Pep Guadiola à De Bruyne en conférence de presse

16:00
A l'assaut de l'Union et de l'Espagne : un Stassin peut en cacher...deux autres

A l'assaut de l'Union et de l'Espagne : un Stassin peut en cacher...deux autres

15:00
L'inquiétude grandit en Angleterre...et chez Rudi Garcia : encore un Diable à l'infirmerie

L'inquiétude grandit en Angleterre...et chez Rudi Garcia : encore un Diable à l'infirmerie

14:30
1
Adriano Bertaccini a conjuré le mauvais sort à Anderlecht : "Après la défaite au Standard, je n'ai pas dormi"

Adriano Bertaccini a conjuré le mauvais sort à Anderlecht : "Après la défaite au Standard, je n'ai pas dormi"

09:00
2
Hubert sans ses buteurs, Hayen sans son capitaine : les compos probables d'Union - Genk

Hubert sans ses buteurs, Hayen sans son capitaine : les compos probables d'Union - Genk

12:20
De coéquipier d'Isco à la course au titre en D2 belge... en un an : "J'ai fait le bon choix en signant ici"

De coéquipier d'Isco à la course au titre en D2 belge... en un an : "J'ai fait le bon choix en signant ici"

13:00
Joseph Oosting pas tendre avec ses joueurs de l'Antwerp : "On ne mérite tout simplement pas le top 6"

Joseph Oosting pas tendre avec ses joueurs de l'Antwerp : "On ne mérite tout simplement pas le top 6"

12:00
Anderlecht a-t-il perdu sa place au sommet à cause d'un changement de mentalité ? "Seul le titre convenait"

Anderlecht a-t-il perdu sa place au sommet à cause d'un changement de mentalité ? "Seul le titre convenait"

08:30
Coup dur pour Joseph Oosting : une pépite de l'Antwerp manquera la réception du Standard

Coup dur pour Joseph Oosting : une pépite de l'Antwerp manquera la réception du Standard

10:30
Nouvelle soirée presque parfaite pour Vincent Kompany : "C'est pourquoi nous avons autant de points d'avance"

Nouvelle soirée presque parfaite pour Vincent Kompany : "C'est pourquoi nous avons autant de points d'avance"

11:00
Un absent de grande importance à Genk pour affronter l'Union : "Mais on ne peut pas se cacher derrière ça"

Un absent de grande importance à Genk pour affronter l'Union : "Mais on ne peut pas se cacher derrière ça"

09:30
"C'est génial d'être de retour" : revoilà Kevin De Bruyne, pour le plus grand bonheur... de Romelu Lukaku ?

"C'est génial d'être de retour" : revoilà Kevin De Bruyne, pour le plus grand bonheur... de Romelu Lukaku ?

10:00
Bientôt le feu vert ? Le possible futur directeur sportif d'Anderlecht plus que jamais poussé vers la sortie

Bientôt le feu vert ? Le possible futur directeur sportif d'Anderlecht plus que jamais poussé vers la sortie

06/03

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 13:30 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 16:00 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Standard Standard
STVV STVV 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved