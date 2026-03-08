Malines s'inspire d'Anderlecht pour viser le top six

Le KV Malines a une belle occasion ce week-end. Une victoire sur la pelouse de La Gantoise pourrait lui ouvrir les portes des Champions' Play-offs.

Le KV Malines est tout proche de décrocher son billet pour les Champions’ Play-offs. Une victoire sur le terrain de La Gantoise suffirait à valider leur ticket pour le top six de Pro League.

L'entraîneur de Malines, Fred Vanderbiest, sait parfaitement ce qui fait la force de son groupe cette saison. "C'est notre hargne et notre discipline qui nous permettent de traverser les moments difficiles", confie-t-il au journal Het Laatste Nieuws.

La comparaison avec Anderlecht

Le coach malinois est conscient des critiques sur le style de jeu de son équipe. "Je ne regarde pas les réseaux sociaux, mais j'entends dire que nous ne sommes pas agréables à regarder", poursuit-il.

Un avis qu'il comprend, tout en restant pragmatique. "Il faut être réaliste. C'est notre organisation défensive qui nous a emmenés là où nous en sommes." Pour illustrer son propos, il n'hésite pas à citer l'exemple d'Anderlecht.

Lire aussi… "Je me suis demandé si tout cela en valait encore la peine" : comment Benito Raman est revenu de l'enfer›

"Je me souviens qu'Anderlecht a pratiqué un football très réaliste par le passé. Cela leur a permis d'être champions, pour la dernière fois d'ailleurs. Tout ça pour dire qu'il faut parfois savoir jouer comme ça pour obtenir des résultats", conclut Vanderbiest.