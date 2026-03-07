"Presque tout le monde était parti" : Adriano Bertaccini raconte le rituel qui a revitalisé Anderlecht

À Anderlecht, les choses vont soudainement beaucoup mieux. Juste avant cette belle série, Adriano Bertaccini a fait brûler de l'encens à Neerpede pour chasser les énergies négatives.

Dans une mauvaise passe, Adriano Bertaccini n'a pas hésité à faire appel aux ondes positives pour retrouver un peu de sérénité. L'attaquant d'Anderlecht a en effet fait le tour de Neerpede avec de l'encens au plus fort de la crise. Depuis lors, les Mauves n'ont plus perdu.

"Je ne suis pas un sorcier, hein. Je voulais juste faire quelque chose", déclare-t-il dans Het Nieuwsblad. "Vous n'êtes pas obligés d'y croire. Je voulais en fait le faire de manière aussi anonyme que possible. Je suis resté au club cette après-midi-là jusqu'à 15h30, jusqu'à ce que presque tout le monde soit parti. Seuls des gars comme Moussa Diarra, Anas Tajaouart et les entraîneurs traînaient encore par ici."

Pas une première

"C'est alors que j'ai commencé cette tournée à l'encens. Avec un seul bâtonnet. Je faisais déjà ça à Saint-Trond et au RFC Liège auparavant, mais à l'époque je le brûlais surtout à la maison. C'est quelque chose que je tiens de ma mère qui est très spirituelle. Elle croit aussi en l'énergie des planètes", a poursuivi Bertaccini.

Un jour après le rituel de Bertaccini, Anderlecht a gagné 0-4 contre l'Antwerp. Ont suivi ensuite le match nul contre la RAAL, le 2-4 à Zulte Waregem et le 5-1 contre OHL. Seulement l'apport de Jérémy Taravel, ou aussi le résultat de la tournée à l'encens ?

"J'y crois, tout simplement. Il y avait tellement de négativité autour du club et depuis ce rituel, il y a quand même une amélioration. Cela n'est évidemment pas uniquement dû à cet encens. La mentalité est de retour, le sourire est revenu sur nos visages. Jérémy Taravel nous pousse, mais chaque petite chose aide. Bien sûr, les coéquipiers me taquinent avec cette habitude. Nathan De Cat appelle ça du cinéma, mais il me laisse faire ce qui me semble bon pour nous", conclut Bertaccini.