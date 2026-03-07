D1 ACFF : Mons impressionne à Virton, Meux assure et Tubize-Braine ralentit

Voici les résultats de la deuxième journée des Play-Offs de D1 ACFF. Mons s'impose à Virton, Meux bat Habay et Tubize-Braine partage les points à Rochefort.

La deuxième journée des Play-Offs de D1 ACFF a livré ses premiers enseignements ce week-end. Plusieurs équipes jouaient gros dans la course à la montée en Challenger Pro League.

À Meux, le match a démarré très fort. Smal a ouvert le score à la 2e minute, puis il a remis ça à la 13e. Habay a dû continuer à dix après l'exclusion de Vialette à la 26e minute. Leonard a réduit l'écart à dix minutes de la fin, mais Smal a complété son triplé à la 86e minute. 3-1.

Du côté de Virton, la soirée a été beaucoup plus compliquée. Les Gaumais se sont inclinés 0-3 face à Mons. Brogno a ouvert le score sur penalty avant la pause, puis Bentayeb a fait le break en seconde période. Brogno a inscrit son deuxième but pour conclure cette victoire des Montois.

À Rochefort, le match contre Tubize-Braine s'est terminé sur un partage 1-1. Crame a ouvert le score à la 42e minute pour Tubize. El Biache a égalisé à un quart d'heure de la fin pour Rochefort.

Un seul club monte en D1B



Au classement, Mons et Tubize-Braine occupent la tête avec 28 points. Derrière, Virton suit avec 24 unités, devant Meux et Habay qui comptent 21 points. Rochefort ferme la marche avec 17 points. Un seul club décrochera la montée en Challenger Pro League.