D1 ACFF : Mons impressionne à Virton, Meux assure et Tubize-Braine ralentit

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
D1 ACFF : Mons impressionne à Virton, Meux assure et Tubize-Braine ralentit

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Voici les résultats de la deuxième journée des Play-Offs de D1 ACFF. Mons s'impose à Virton, Meux bat Habay et Tubize-Braine partage les points à Rochefort.

La deuxième journée des Play-Offs de D1 ACFF a livré ses premiers enseignements ce week-end. Plusieurs équipes jouaient gros dans la course à la montée en Challenger Pro League.

À Meux, le match a démarré très fort. Smal a ouvert le score à la 2e minute, puis il a remis ça à la 13e. Habay a dû continuer à dix après l'exclusion de Vialette à la 26e minute. Leonard a réduit l'écart à dix minutes de la fin, mais Smal a complété son triplé à la 86e minute. 3-1.

Du côté de Virton, la soirée a été beaucoup plus compliquée. Les Gaumais se sont inclinés 0-3 face à Mons. Brogno a ouvert le score sur penalty avant la pause, puis Bentayeb a fait le break en seconde période. Brogno a inscrit son deuxième but pour conclure cette victoire des Montois.

À Rochefort, le match contre Tubize-Braine s'est terminé sur un partage 1-1. Crame a ouvert le score à la 42e minute pour Tubize. El Biache a égalisé à un quart d'heure de la fin pour Rochefort.

Un seul club monte en D1B


Au classement, Mons et Tubize-Braine occupent la tête avec 28 points. Derrière, Virton suit avec 24 unités, devant Meux et Habay qui comptent 21 points. Rochefort ferme la marche avec 17 points. Un seul club décrochera la montée en Challenger Pro League.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 1 ACFF
Division 1 ACFF Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts

Plus de news

Genk fait de la résistance mais ne vient pas gâcher la fête : l'Union renoue joliment avec la victoire

Genk fait de la résistance mais ne vient pas gâcher la fête : l'Union renoue joliment avec la victoire

22:45
Malgré les menaces de faillite, le RWDM s'impose à l'Olympic Charleroi, le RSCA Futures accroché

Malgré les menaces de faillite, le RWDM s'impose à l'Olympic Charleroi, le RSCA Futures accroché

22:22
"Après quatre défaites de suite..." : Hans Cornelis fait un constat inquiétant sur Charleroi

"Après quatre défaites de suite..." : Hans Cornelis fait un constat inquiétant sur Charleroi

22:00
"On a l'impression qu'il n'a jamais été absent" : Antonio Conte choqué par le retour de Kevin De Bruyne

"On a l'impression qu'il n'a jamais été absent" : Antonio Conte choqué par le retour de Kevin De Bruyne

21:40
Une ancienne figure d'Anderlecht estime que le Club de Bruges doit être champion

Une ancienne figure d'Anderlecht estime que le Club de Bruges doit être champion

21:20
1
Le plus gros flop du Club de Bruges retrouve des couleurs dans un club de Ligue 1

Le plus gros flop du Club de Bruges retrouve des couleurs dans un club de Ligue 1

21:00
Adieu le top six ? Charleroi cale au pire moment contre la lanterne rouge Dender

Adieu le top six ? Charleroi cale au pire moment contre la lanterne rouge Dender

20:30
3
Encore absent de la sélection : parti de Bruges pour 20 millions, il est aujourd'hui en chute libre à 23 ans

Encore absent de la sélection : parti de Bruges pour 20 millions, il est aujourd'hui en chute libre à 23 ans

20:00
"Si Vanaken, Mechele et Mignolet prennent leur retraite, Anderlecht reprendra l'ascendant"

"Si Vanaken, Mechele et Mignolet prennent leur retraite, Anderlecht reprendra l'ascendant"

19:30
1
Liège et Bruxelles au coeur : Paul-José Mpoku confirme sa collaboration avec Vincent Kompany

Liège et Bruxelles au coeur : Paul-José Mpoku confirme sa collaboration avec Vincent Kompany

19:00
"Presque tout le monde était parti" : Adriano Bertaccini raconte le rituel qui a revitalisé Anderlecht

"Presque tout le monde était parti" : Adriano Bertaccini raconte le rituel qui a revitalisé Anderlecht

18:30
"Je me suis demandé si tout cela en valait encore la peine" : comment Benito Raman est revenu de l'enfer

"Je me suis demandé si tout cela en valait encore la peine" : comment Benito Raman est revenu de l'enfer

18:00
Un bus vers l'Égypte pour survivre : Ronny Deila raconte comment il a fui les missiles

Un bus vers l'Égypte pour survivre : Ronny Deila raconte comment il a fui les missiles

17:30
Anderlecht va-t-il proposer un nouveau contrat à Colin Coosemans ? "Ce n'est pas le moment idéal"

Anderlecht va-t-il proposer un nouveau contrat à Colin Coosemans ? "Ce n'est pas le moment idéal"

17:00
Le meilleur gardien de Pro League à l'heure actuelle ? "Il faudra tout donner contre le Standard"

Le meilleur gardien de Pro League à l'heure actuelle ? "Il faudra tout donner contre le Standard"

16:30
"Quand Kevin jouait avec nous..." : l'allusion inattendue de Pep Guadiola à De Bruyne en conférence de presse

"Quand Kevin jouait avec nous..." : l'allusion inattendue de Pep Guadiola à De Bruyne en conférence de presse

16:00
Ce week-end, le Standard ne peut pas avoir les yeux baladeurs : "On ne regardera la situation que si on gagne" Interview

Ce week-end, le Standard ne peut pas avoir les yeux baladeurs : "On ne regardera la situation que si on gagne"

15:30
A l'assaut de l'Union et de l'Espagne : un Stassin peut en cacher...deux autres

A l'assaut de l'Union et de l'Espagne : un Stassin peut en cacher...deux autres

15:00
L'inquiétude grandit en Angleterre...et chez Rudi Garcia : encore un Diable à l'infirmerie

L'inquiétude grandit en Angleterre...et chez Rudi Garcia : encore un Diable à l'infirmerie

14:30
1
Anderlecht, Genk et Gand assurent le futur : voici le poste où la Belgique semble la mieux armée pour l'avenir

Anderlecht, Genk et Gand assurent le futur : voici le poste où la Belgique semble la mieux armée pour l'avenir

14:00
2
Un titulaire anderlechtois confiant avant Bruges : "On va gagner 1-3 et je vais marquer"

Un titulaire anderlechtois confiant avant Bruges : "On va gagner 1-3 et je vais marquer"

13:30
1
De coéquipier d'Isco à la course au titre en D2 belge... en un an : "J'ai fait le bon choix en signant ici"

De coéquipier d'Isco à la course au titre en D2 belge... en un an : "J'ai fait le bon choix en signant ici"

13:00
Hubert sans ses buteurs, Hayen sans son capitaine : les compos probables d'Union - Genk

Hubert sans ses buteurs, Hayen sans son capitaine : les compos probables d'Union - Genk

12:20
Anderlecht peut-il rêver d'un premier trophée depuis 2017 ? "Si vous me posez la question..."

Anderlecht peut-il rêver d'un premier trophée depuis 2017 ? "Si vous me posez la question..."

12:40
Joseph Oosting pas tendre avec ses joueurs de l'Antwerp : "On ne mérite tout simplement pas le top 6"

Joseph Oosting pas tendre avec ses joueurs de l'Antwerp : "On ne mérite tout simplement pas le top 6"

12:00
Adriano Bertaccini boudait-il à sa sortie contre la RAAL ? "Je n'ai pas toujours le bon comportement, mais..."

Adriano Bertaccini boudait-il à sa sortie contre la RAAL ? "Je n'ai pas toujours le bon comportement, mais..."

11:30
4
Nouvelle soirée presque parfaite pour Vincent Kompany : "C'est pourquoi nous avons autant de points d'avance"

Nouvelle soirée presque parfaite pour Vincent Kompany : "C'est pourquoi nous avons autant de points d'avance"

11:00
Coup dur pour Joseph Oosting : une pépite de l'Antwerp manquera la réception du Standard

Coup dur pour Joseph Oosting : une pépite de l'Antwerp manquera la réception du Standard

10:30
"C'est génial d'être de retour" : revoilà Kevin De Bruyne, pour le plus grand bonheur... de Romelu Lukaku ?

"C'est génial d'être de retour" : revoilà Kevin De Bruyne, pour le plus grand bonheur... de Romelu Lukaku ?

10:00
Un absent de grande importance à Genk pour affronter l'Union : "Mais on ne peut pas se cacher derrière ça"

Un absent de grande importance à Genk pour affronter l'Union : "Mais on ne peut pas se cacher derrière ça"

09:30
Adriano Bertaccini a conjuré le mauvais sort à Anderlecht : "Après la défaite au Standard, je n'ai pas dormi"

Adriano Bertaccini a conjuré le mauvais sort à Anderlecht : "Après la défaite au Standard, je n'ai pas dormi"

09:00
2
Anderlecht a-t-il perdu sa place au sommet à cause d'un changement de mentalité ? "Seul le titre convenait"

Anderlecht a-t-il perdu sa place au sommet à cause d'un changement de mentalité ? "Seul le titre convenait"

08:30
"Triomphant", "il a tout bien fait" : Sébastien Pocognoli porté aux nues après le succès de Monaco au PSG

"Triomphant", "il a tout bien fait" : Sébastien Pocognoli porté aux nues après le succès de Monaco au PSG

08:00
"Qu'est-ce que je peux reprocher à mes joueurs ?" : Frédéric Taquin frustré mais fier

"Qu'est-ce que je peux reprocher à mes joueurs ?" : Frédéric Taquin frustré mais fier

07:20
1
Nouvelle victoire du Bayern... mais un coup dur important pour Vincent Kompany avant la Ligue des Champions

Nouvelle victoire du Bayern... mais un coup dur important pour Vincent Kompany avant la Ligue des Champions

07:40
Rechaussera-t-il lui-même les crampons ? L'autre suspension qui tombe très mal pour Hans Cornelis

Rechaussera-t-il lui-même les crampons ? L'autre suspension qui tombe très mal pour Hans Cornelis

07:00

Plus de news

Les plus populaires

Division 1 ACFF

 Journée 22
Namur Namur 1-2 Union SG Union SG
Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée 0-0 Mons Mons
Virton Virton 2-1 Charleroi Charleroi
Meux Meux 0-0 Tubize-Braine Tubize-Braine
SL16 FC SL16 FC 0-1 Rochefort Rochefort
Schaerbeek Schaerbeek 0-0 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved