"On a l'impression qu'il n'a jamais été absent" : Antonio Conte choqué par le retour de Kevin De Bruyne

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
Kevin De Bruyne a fait son retour avec Naples après plusieurs mois d'absence. Le Diable Rouge est monté au jeu contre le Torino.

Après des mois de travail et d'infirmerie, Kevin De Bruyne a refoulé la pelouse ce vendredi soir contre le Torino. Entré à la 79e minute, le Belge a participé à la victoire 2-1 des siens. Une apparition courte, mais très attendue.

Le Belge n'avait plus joué depuis le 25 octobre 2025. Plusieurs mois loin des terrains qui ont demandé beaucoup de patience. Pour préparer son retour, De Bruyne s'est entouré de spécialistes.

Une équipe aux petits soins

Le kiné anversois Lieven Maesschalck l'a aidé dans sa récupération. Il était aussi accompagné d'un chef personnel venu de Naples, Francesco Gianani, pour optimiser son alimentation et sa condition physique.

Conte est aux anges

Antonio Conte était agréablement surpris de le voir en forme. "On a l'impression qu'ils n'ont jamais été absents, mais ils ont bel et bien été indisponibles pendant une longue période (NDLR : en parlant de De Bruyne et d'Anguissa)."

Lire aussi… "C'est génial d'être de retour" : revoilà Kevin De Bruyne, pour le plus grand bonheur... de Romelu Lukaku ?
"J'ai senti à l'entraînement qu'il avait envie de jouer", a expliqué le coach de Naples. Comme pour Romelu Lukaku, Conte va gérer le Diable Rouge avec précaution. L'équipe a besoin de son maestro pour atteindre les derniers objectifs de la saison.

Commentaire
