Adriano Bertaccini évoque les ambitions anderlechtoises et révèle son meilleur joueur de Pro League

Un déplacement difficile attend le RSCA ce dimanche à Bruges. À quelques heures de cette affiche, le buteur mauve a évoqué l'importance de la rencontre.

Alors que nous sommes à quelques heures du coup d'envoi de ce choc entre le Sporting et le Club au Jan Breydel, Adriano Bertaccini avait évoqué la rencontre, importante pour la fin de saison des Mauves.

Le buteur est également revenu sur le joueur brugeois qui, selon lui, se démarque actuellement des autres attaquants en Jupiler Pro League. Selon le Bruxellois, il y a peu de discussion possible sur qui fait la plus grande impression dans la compétition belge : "La saison dernière, j'ai perdu au Jan Breydel 7-0 avec STVV contre le Club, il y avait eu quatre buts inscrits par Christos Tzolis", a confié Bertaccini à Het Nieuwsblad.

Le meilleur joueur de Belgique actuellement

"Pour moi, il est le meilleur joueur en Belgique. Chaque dribble et chaque passe peuvent être dangereux", avoue-t-il.

Le Mauve a également fait référence à la précédente confrontation entre les deux équipes, que le RSCA avait remportée avec le plus petit des écarts. Selon lui, la manière dont le milieu de terrain a été exploité à l'époque a joué un rôle important : "Quand nous avons gagné 1-0 à domicile, De Cat a constamment tenu Vanaken en échec. Il l'a suivi jusqu'aux toilettes. Nous devons être à nouveau aussi affûtés, même si Bruges jouera cette fois de manière tactiquement différente."

Ambitions claires des Mauve et Blanc

Bien qu'un adversaire costaud se présente sur la route d'Anderlecht, Bertaccini continue de croire aux possibilités du Sporting cette saison. L'attaquant se concentre surtout sur la coupe et une grosse fin de saison en championnat.



Lire aussi… Majeed Ashimeru retrouve le rythme et pourrait porter la RAAL jusqu'au maintien›

"Gagner la coupe et participer aux Play-offs. Qui sait, nous pourrions enchaîner une série comme l'Union l'année dernière dans les Champions Play-offs. Un grand club ne meurt jamais. Je veux y mettre tout mon cœur", ponctue-t-il.