Un bus vers l'Égypte pour survivre : Ronny Deila raconte comment il a fui les missiles

Ronny Deila fait partie de ces personnalités du football qui ont dû fuir Israël face à la guerre à l'oeuvre au Moyen-Orient.

En janvier dernier, Ronny Deila était sorti d'une période de six mois sans club en signant jusqu'en fin de saison au Maccabi Tel-Aviv. Son aventure a commencé sur les chapeaux de roue, le Maccabi signant quatre victoires et un partage sur les cinq premiers matchs.

Mais la guerre et les missiles ont fait voler tout cela en éclats. Là où Ricardo Sa Pinto avait vu venir l'escalade du conflit et quitté son poste à l'Esteghlal Téhéran avant les bombardements, Deila a dû improviser.

De l'Iran vers la Grèce en passant par l'Égypte

Il raconte au Daily Record son départ mouvementé : "J’ai été transporté en bus en Égypte et je vais maintenant me rendre en Grèce pour voir ma famille. Le club a été fantastique et je me suis senti en sécurité et bien pris en charge, mais ma famille était bien sûr assez inquiète".

Deila est désormais en sécurité mais ses perspectives restent floues : "Le football est à l’arrêt et il n’y a pas d’entraînements. Ce fut une expérience formidable jusqu'au déclenchement de la guerre".



En Norvège, son départ vers Israël avait fait polémique. Mais l'ancien entraîneur du Standard et du Club de Bruges a toujours expliqué vouloir dissocier sport et politique, il persiste : "J’espère que la guerre se terminera vite, pour que les dégâts soient minimes et que le football puisse reprendre et que je puisse revenir terminer le travail".